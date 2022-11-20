台中4煞球棒砸12車！敲一半還滑倒　藏283毒包孬樣落網更慘

記者許權毅／台中報導

台中西屯區某二手車行16日傳出遭人持棒砸毀12台，監視器拍下其中一名帽T男持著鋁棒砸車，過程中還疑似太緊張不慎滑倒，短短2分鐘內就砸毀12台，擋風玻璃碎裂。第六分局警方表示，4名嫌犯在深夜2時許犯案後就逃離，警方在當天中午將4人查緝到案，另外起獲283包毒咖啡包。

▲台中傳出4男因汽車買賣糾紛，持球棒砸毀中平路上某車行12台車。（圖／記者許權毅翻攝）



台中西屯區中平路上，靠近水湳經貿夜市附近某二手車行，店外停著許多待售車輛，16日深夜2時7分卻有4名男子持棒闖入，敲毀12台二手國產車的擋風玻璃、車窗，也有部分車輛車身凹陷。第六分局警方獲報後成立專案小組，同日中午在潭子區找到23歲蘇男等4名嫌犯，更意外在其住處看見大量紫色包裝不明物，竟是283包毒品咖啡包。

▲▼4男深夜持棒砸車，同日在潭子區火速被逮。（圖／記者許權毅翻攝）



警方調查，雙方疑似是友人、同行因為先前有汽車買賣糾紛，蘇男夥同友人持棒前往車行砸車洩憤，不料犯案不到一天就被警方逮捕。警方將4人逮捕帶回，訊後依照妨害秩序、毀損、毒品危害防制條例等罪嫌移送地檢署偵辦。

▲主嫌蘇男住處還被起出283包毒咖啡包。（圖／記者許權毅翻攝）