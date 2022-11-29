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國小女童遭質疑「偷東西」！回家崩潰爆哭　老師態度讓媽媽氣炸

▲▼霸凌。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲女童在保健室幫同學尋找遺失物，卻被老師質疑偷東西，回家後崩潰大哭。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

孩子被老師這樣指責，真的會留下陰影！雲林一名母親指控，女兒日前回家後崩潰暴哭，嘴裡還喊著「我不是小偷」，詢問原因以後，才知道是遭老師無端指責，讓她相當痛心，也氣得向老師反映，沒想到對方無所謂的態度，讓她不曉得該如何是好，貼文曝光後，讓許多家長氣炸了。

這名母親在「爆怨公社」指控，女兒日前回到家以後，突然變得歇斯底里，不斷哭喊著「我不是小偷、我沒要偷東西」等話語，讓她感到心疼，也為此相當不解。

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女子進一步詢問，才知道女兒的同學有東西掉在保健室，於是2人一起在裡面尋找，後來同學遍尋不著，於是放棄離開，女兒卻堅持要幫同學找到為止，獨自待在保健室裡面找尋。這時有名老師進入，看到有人獨自在保健室裡面，立刻出言詢問「妳在這幹嘛」，又開口質疑「妳是不是要準備偷東西」。由於女童個性較為內向，被老師逼問以後，當場嚇得說不出話來，老師於是變本加厲，不斷重複質疑「是不是要偷東西」。

▲陰暗教室,教室,學校,課桌椅。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲女童的母親致電老師，想要了解狀況，對方卻一副無所謂的態度。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）

女兒回家後，在女子面前崩潰大哭，讓她感到不捨，同時也詢問女兒，為何不開口告知實情。女兒則回應，老師都已經認定偷東西了，就算再怎麼辯解也沒用，當下也被嚇得不敢開口說話，只能默默承受。

女子後來致電老師，反映這件事情，對方卻不覺得有問題，讓她相當無奈，「所以請問一下，當你們的小孩被當作小偷時，你們會如何呢？一個小孩心靈就這樣受到傷害，為人師表卻覺得無所謂？」

貼文曝光後，老師的行為惹怒了不少人，一票家長留言聲援、力挺，「這我不行欸！真的看到火都上來了！我會特意去學校了解！對小孩造成多大的陰影」、「我也會去學校一趟，看她怎麼說」、「我會去學校弄清楚，不讓自己的孩子被冤枉」、「這什麼爛老師…？真的想偷東西去保健室幹嘛」、「我小孩老師這樣的話，我會冷靜的去學校，請他一起去校長室說清楚。」

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