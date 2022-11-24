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國小造句「只有…沒有…」！他只寫8字老師打勾　網笑：應該是用戶

▲▼女童,學校,念書,讀書,功課,作業。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲小學生只用8個字完成一個造句。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

實習記者林郁婷／綜合報導

小朋友天馬行空的想像力有時讓大人又氣又好笑。一名網友分享朋友侄子的作業，其中一題是要用「只有…沒有…」造句，只見小朋友用了8個字就造出一個句子，沒想到老師也打勾給過，讓不少人看了笑說「老師應該是用戶喔」！

一名女網友在「爆廢公社二館」發文表示，「朋友的侄子廣告台詞背很熟」，還標記「孩子真的是創意無限」，並曬出一張照片，寫著用「只有…沒有…」造句，只見一名國小生在作業本上寫下「只有遠傳，沒有距離」，正是某家電信業者的廣告台詞，這聯想力也獲得老師贊同打勾給過。

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▲小朋友用廣告台詞造句。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

▲小朋友用廣告台詞造句。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

貼文一出笑翻不少網友，紛紛回應「老師在打勾時，應該也笑到翻了」、「老師應該是用戶喔」、「不錯耶」；還有人趁機抱怨，「可是我覺得很有距離」、「只有收費，沒有訊號」、「只有扣款，沒有距離」、「只有遠傳，沒有信號」、「中華電信：遠傳給你多少，我給雙倍~」

有家長分享類似案例，說女兒的作業本上有一題造句題目是「既然…我就…」，女兒的同學直接寫下「既然你誠心誠意的發問了，我就大發慈悲的告訴你」，直接引用動畫《神奇寶貝》中反派角色火箭隊的登場台詞。這些無厘頭的句子讓不少大人笑稱「很愛看電視的孩子」、「這個好像不是造句」。

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關鍵字：

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