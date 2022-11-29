屏東開票「只唱票不亮票」36秒片瘋傳　選委會提4點澄清

▲蘇清泉質疑計票有誤且過程瑕疵，28日上午到法院遞狀。（圖／民眾提供）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨屏東縣長候選人蘇清泉質疑計票有誤，28日前往屏東地方法院聲請證據保全與驗票。而有網友在屏東當地的臉書社團分享影片質疑，當時開票時沒有亮票，「這樣是否符合選務程序？」對此，屏東選委會提出4點回應，選委會指出，影片內容為工作人員整票過程，且屏東縣有6張選票，相較於新北市4張選票來得更多，開票速度當然比六都慢。

網友在臉書社團「屏東人臉書」分享影片指出，「不亮票是合理的嗎？？這樣是否符合選務程序？？這樣要怎麼知道是否真的是投誰？屏東這次的選務疑點重重！可以接受失敗，但卻不能接受不公不義的失敗！」

而從36秒的影片中可看到，工作人員快速唱票，未展示選票，讓網友看完影片後紛紛留言「這個投開票所工作人員便宜行事」、「票可以這樣開的唷」、「這樣計票，能花五小時也是挺厲害的」、「噗噗選票好整齊」、「從頭到尾都是3號周春米」。

對此，屏東選委會29日提出4點澄清，包含：

第一、網路謠傳影片為工作人員的「整票過程」，遭有心人士斷章取義，整票也是開票程序中的一環。

第二、候選人得票數為電視台誤植，並非中選會計票疏失。

第三、「屏東38萬有效票竟開43萬票」為不實謠言，中選會網站會隨當下時間點所開出投票所的選舉人總數與投票數，換算當下投票率，屏東縣有效票人數共為443,153人無誤。

第四、針對屏東縣開票速度的質疑，屏東縣有6張選票，相較於新北市4張選票來得更多，開票速度當然比六都慢。

對於相關爭議，民進黨回應，各項選舉資訊都可在中選會網站中查詢，請選民維持理性，收到未經查證的不實訊息，勿隨意轉傳，以免觸法受罰。