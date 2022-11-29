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南投縣議員半數選區有人涉賄　檢方持續偵辦...年底前偵結起訴

▲南投檢警調選後持續偵辦候選人、當選人涉賄案件。（圖／資料照片）

▲南投檢警調選後持續偵辦候選人、當選人涉賄案件。（圖／資料照片）

記者高堂堯／南投報導

9合1地方大選落幕，檢警調查察賄選的腳步仍持續不斷，在南投縣議員部分共有8個選區，南投地檢署指出，目前有第1、2、4、5等四個選區有候選人或當選人涉及賄選，加上也有連任者持續有舊案纏身、隨時可能有罪定讞而喪失公職身分，因此有半數選區都有可能出現落選者遞補當選的情形。

回顧2018年地方大選的南投縣議員第一選區，國民黨籍莊文斌當選後，隔年即因胞兄涉及賄選被判當選無效，先由無黨籍游宏達遞補，未料游去年再因收賄983萬元的舊案、遭判7年徒刑定讞、褫奪公權，再由國民黨史雪燕遞補成為台灣政治史上首位原籍中國大陸的縣議員。

國民黨籍張維華也在2020年因行賄案遭褫奪公權，由無黨籍的洪浩原遞補，第一選區當選人一任都做不完，就已遞補3次3人；選前買票、選後收賄行賄的歪風不止，造成「有選有機會（遞補）」的普遍心態，也造成今年光第一選區就有26人參選的大爆炸情形。

南投地檢署主任檢察官李俊毅表示，依《公職人員選舉罷免法》第120條規定，選舉委員會、檢察官或同一選舉區之候選人得以當選人為被告，自公告當選人名單之日起30日內，向管轄法院提起當選無效之訴；由於中選會依法將於12月2日公告當選人名單，因此檢方有可能在明年元旦前對涉賄的當選人提起公訴。

李俊毅指出，目前地檢署偵查中與縣議員選舉有關之賄選案件，是否提起當選無效之訴，仍將視偵查事證而定。

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