茶裏王變身icash2.0！「迷你瓶身＋包裝」超Q　超商限量開賣

▲茶裏王日式無糖綠茶縮小為icash2.0，迷你尺寸掛在包包上超可愛。（圖／愛金卡公司提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

「回甘，就像現泡！」是知名茶飲廣告的經典台詞，相信許多人一定都聽過，而現在這款茶飲縮小為迷你版icash2.0，從瓶身造型、包膜到印刷等細節皆真實呈現，瓶身內還特別設計綠茶顏色，彷彿真的可以打開喝，即日起於超商開賣。

愛金卡公司再與知名飲料品牌合作推出「茶裏王日式無糖綠茶icash2.0」，經典的綠色茶裏王縮小為迷你尺寸，除了瓶身造型、印刷樣式及包膜邊緣還參考實品等比例設計之外，瓶內還特別設計以真實綠茶顏色呈現，掛在包包上超可愛。

▲茶裏王日式無糖綠茶icash2.0即日起於7-11門市開賣，線上購買則有7-11購物中心、博客來。



▲瓶身造型、綠茶顏色、包膜等細節皆真實呈現。



這款最新「茶裏王日式無糖綠茶icash2.0」，即日起於7-11門市販售實體商品，若在門市買不到也別難過，7-11購物中心、博客來皆有開放線上訂購，茶裏王粉絲可要把握機會收藏。

▲海賊王手搖杯等4年回來了。（圖／清心福全提供，下同）

人氣手搖飲品牌「清心福全」驚喜宣布二度找來「航海王」合作，即日起展開限時3個月的聯名活動，這次特意以「和之國篇」作為主題，首波可以看到9位角色換上和服現身手搖杯上，包括蒙奇‧Ｄ‧魯夫、娜美、香吉士、索隆等通通有，帥氣到不行，即日起於全門市買任一飲品就能擁有，鐵粉肯定要蒐集，後續也將會有2波聯名杯身，預計推出27款選擇。

▲喬巴環保提袋收起來可以當作吊飾。

▲魯夫、喬巴紀念收藏瓶超Q。

加碼還有4款周邊等收，有撲克牌、紀念收藏瓶、飲料杯袋及環保提袋，其中，最欠收的就是超Q喬巴環保提袋，不僅可以當作吊飾，打開後秒變環食保提袋，可愛到不行，而紀念收藏瓶也是鐵粉必收，有魯夫、喬巴2款樣式選擇，特意把角色的頭立體化，身體則包膜在瓶身，擺在櫥櫃裡超療癒，即日起凡來店購買任一飲品即可加價購，首波先搶聯名撲克牌，每人限購1副。

▲角色飲料杯袋帥氣又實用。

▲海賊王撲克牌周邊搶先開放加價購。