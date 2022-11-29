　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

超商「熱湯新品」來了！羊肉爐、麻油雞超香濃　1人就能爽爽吃

▲▼1人就能享用！超商熱湯新品 。（圖／7-11提供）

▲7-11推出熱湯新品，主打1人就能享用 。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

冬天就是要狂喝熱湯！就有超商推出一系列熱湯新品，想吃麻油雞、羊肉爐或酸菜白肉鍋不用苦苦揪朋友，只要衝超商就能一次買齊，自己1人就能好好享用；其中，麻油雞的湯頭超香濃，搭配鮮嫩雞腿肉，每一口都充滿幸福感。

7-11推出一系列暖心湯品，主打1人就能享用，首推「呷七碗麻油雞湯」，使用麻油煸老薑加入米酒，搭配軟嫩雞腿肉，每一口都香濃，另一款「呷七碗藥燉排骨湯」，以多種中藥材熬湯頭再加入在地豬排骨，香濃的肉汁搭配鮮甜湯底，喝起來超過癮。

▲▼1人就能享用！超商熱湯新品 。（圖／7-11提供）

▲想喝香菇雞湯或排骨酥湯也都買得到。

同步還有新品「雅方羊肉爐隨意杯」，突然想吃羊肉爐不用煩惱揪不到朋友一起吃，此款羊肉爐使用多種上等中藥材及獨家配方精燉，暖心也暖胃；「雅方酸菜白肉隨意杯」以古老醃製自然發酵手法處理白菜，口味非常濃郁。

▲▼萊爾富開賣車輪餅。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富開賣車輪餅紅豆、奶油口味。（圖／萊爾富提供，下同）

吃完鹹食當來要配甜點！萊爾富將「車輪餅攤」搬進門市裡，販售經典紅豆與奶油2種口味，紅豆餡選用萬丹紅豆製成，每一口都能吃到紅豆顆粒、香甜不膩，奶油則是使用進口紐西蘭100%生乳，經過高壓高溫滅菌，搭配自家研發配方，打造乳香濃郁口感。

▲▼萊爾富開賣車輪餅。（圖／萊爾富提供）

▲每一顆車輪餅都吃得到滿滿內餡。

萊爾富車輪餅即日起在全台逾800家門市開賣，24小時都能吃到，而為了慶祝新品上市，即日起至12/13前推出新品專屬嚐鮮價，原價單顆25元，活動期間可享「任選2顆39元」優惠。

►買一送一！鍋寶亮彩不沾湯鍋699元　外型美而且超好用

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
FTX倒閉幣圈連環倒！　2公司破產、負責人捲款潛逃
深綠也挺不下去？　名醫吐「3年前秘密」嘆：把817輸光
民進黨「1年齡層」流失最慘！　他曝：狂輸國民黨
神鬼女會計A走6千萬！　認罪哽咽「想看到媽媽」下場慘曝
辣妹「激凸上捷運」！雙球貼扶手+翹蜜臀　45萬人搶看
范瑋琪「5年品牌」無預警收攤！　貼文全刪

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

鐵粉衝！韓國超夯「蠟筆小新冰淇淋」台灣也有了　隱藏版封膜Q爆

超商「熱湯新品」來了！羊肉爐、麻油雞超香濃　1人就能爽爽吃

摩斯咖啡買10送10！早餐新品、培根奶油濃湯上市　還有三麗鷗福袋

天冷想吃鍋！醫師曝把握「餐前噴兩下」吃暖不吃胖

好市多「神水」一年僅一檔　網友搶到快暴動！女神徐若瑄也動凡心

吳宗憲見孫子超音波：GG好大！　虧汪小菲隔空開戰「比綜藝好看」

晴天霹靂！聽今天要洗澡　小白狗愣瞪眼「玩具掉了」

上海示威市民槓警對峙　北京大學生也掀抗議潮

橘貓一躺涼墊「整組癱軟」　瞪大眼翻肚解鎖新睡姿

戲精女友演被外星人綁架　淡定男友憋笑看她搞怪！

軟Q汪花式下腰舔阿公下巴 浮誇撒嬌媽傻：我才是主人

向尪誇口「只是去看看」 她爆買3大袋精品友傻眼

戲精米克斯聞「這肉塊」秒暈　媽叫不醒傻眼：這不是毒藥！

下車粗心忘記拉手煞車　愛車直衝魚池駕駛呆看

黑道盯場、女優生活複雜 導演揭台灣AV產業祕辛！

鐵粉衝！韓國超夯「蠟筆小新冰淇淋」台灣也有了　隱藏版封膜Q爆

超商「熱湯新品」來了！羊肉爐、麻油雞超香濃　1人就能爽爽吃

摩斯咖啡買10送10！早餐新品、培根奶油濃湯上市　還有三麗鷗福袋

天冷想吃鍋！醫師曝把握「餐前噴兩下」吃暖不吃胖

好市多「神水」一年僅一檔　網友搶到快暴動！女神徐若瑄也動凡心

「被當選」富里鄉長　張容榕發聲不會就職...選委會說話了

研究：選舉後1個月內「心肌梗塞發生率高42%」　選後有3徵兆小心了

熊熊自揭情傷「養過2個男人」！認了想當媽　主持人驚問：這可以播嗎

Balenciaga爭議難平向廣告公司求償7億　創意總監Demna獎項被撤銷

散落物善後不再免費！快速公路12／1起要收處理費　每30分鐘3千元

爪子誤觸「上膛霰彈槍」　新手爸外出打獵離奇被愛犬近距離射殺

傳何志偉在「便當會」被黨內圍剿　高嘉瑜：選戰結果不是個人問題

上海迪士尼再度關閉！　今起入商業場所須持48小時核酸陰性

快訊／中火挖煤機起火！輸送帶、運轉塔遭燒毀　警消緊急灑水灌救

周玉蔻開噴了！「自己的台北自己救」嗆蔣萬安草包：公開道歉

他出門見虎斑貓僵硬癱稻田　準備收屍近看傻眼：R...RAP

消費熱門新聞

好市多「神水」女神徐若瑄也動心

好市多黑五最終優惠「去現場才知道」

是你嗎？全聯開出2百萬發票特獎

限時3天！超商咖啡飲品、泡麵「買1送1」

摩斯咖啡買10送10　新品+三麗鷗福袋上市

逆勢凍漲！小七牛肉拌麵挑戰有感升級

萊爾富開出張百萬發票！

週慶66折買Roots滿額贈森林露營

11大速食店感恩節限定優惠懶人包

超商「霜淇淋買1送1」只有今天！

限時超商特濃美式34元、特濃拿鐵40元

醫師曝把握餐前噴兩下吃暖不吃胖

好市多黑五「這張床」下殺83折超熱門

日本超夯抗菌豆台灣終於買得到！

更多熱門

相關新聞

Super Junior慶功選在新開韓式烤肉

Super Junior慶功選在新開韓式烤肉

南韓人氣團體Super Junior 25日起在台開唱3天，成員在台享用美食則是從火鍋吃到韓式烤肉。始源先是在出發前興奮指名要吃念念許久的火鍋美食「鼎王」，而演唱會結束後的慶功宴則是選擇剛開幕的「本家BORNGA韓式燒肉」。

隱匿存中街靜巷裡50多年老宅法餐

隱匿存中街靜巷裡50多年老宅法餐

關鍵字：

美食雲超商新品超商美食

讀者迴響

熱門新聞

柯震東爆曖昧峮峮「時間點成愛苗線索」！

直擊峮峮、柯震東街頭夜遊！

高嘉瑜語出驚人：我很快會死在這個戰場上！

魔獸IG關注「台灣高顏值女星」！

擠下木瓜！　連2年「最毒水果」是它

玄彬傳沒陪孫藝真生產　公司澄清

宣布退選仍當選！花蓮富里鄉長當選人發聲了

好市多「神水」女神徐若瑄也動心

另一半「有3特質容易偷吃」！男女動機差很大

牙醫史書華問「側翼定義」高嘉瑜回擊被讚翻

館長爆「民進黨後面就是黑道」　點名他怒噴

12星座發脾氣　「這星座」可得罪不起

「蔡依林恩師」張勝豐驚吐：要離開人世間

選前幫忙指揮交通　當選馬上消失

王浩宇點名「郭正亮要先處理」

更多

最夯影音

更多
吳宗憲見孫子超音波：GG好大！　虧汪小菲隔空開戰「比綜藝好看」

吳宗憲見孫子超音波：GG好大！　虧汪小菲隔空開戰「比綜藝好看」
晴天霹靂！聽今天要洗澡　小白狗愣瞪眼「玩具掉了」

晴天霹靂！聽今天要洗澡　小白狗愣瞪眼「玩具掉了」

上海示威市民槓警對峙　北京大學生也掀抗議潮

上海示威市民槓警對峙　北京大學生也掀抗議潮

橘貓一躺涼墊「整組癱軟」　瞪大眼翻肚解鎖新睡姿

橘貓一躺涼墊「整組癱軟」　瞪大眼翻肚解鎖新睡姿

戲精女友演被外星人綁架　淡定男友憋笑看她搞怪！

戲精女友演被外星人綁架　淡定男友憋笑看她搞怪！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面