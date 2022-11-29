超商「熱湯新品」來了！羊肉爐、麻油雞超香濃　1人就能爽爽吃

▲7-11推出熱湯新品，主打1人就能享用 。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

冬天就是要狂喝熱湯！就有超商推出一系列熱湯新品，想吃麻油雞、羊肉爐或酸菜白肉鍋不用苦苦揪朋友，只要衝超商就能一次買齊，自己1人就能好好享用；其中，麻油雞的湯頭超香濃，搭配鮮嫩雞腿肉，每一口都充滿幸福感。

7-11推出一系列暖心湯品，主打1人就能享用，首推「呷七碗麻油雞湯」，使用麻油煸老薑加入米酒，搭配軟嫩雞腿肉，每一口都香濃，另一款「呷七碗藥燉排骨湯」，以多種中藥材熬湯頭再加入在地豬排骨，香濃的肉汁搭配鮮甜湯底，喝起來超過癮。

▲想喝香菇雞湯或排骨酥湯也都買得到。



同步還有新品「雅方羊肉爐隨意杯」，突然想吃羊肉爐不用煩惱揪不到朋友一起吃，此款羊肉爐使用多種上等中藥材及獨家配方精燉，暖心也暖胃；「雅方酸菜白肉隨意杯」以古老醃製自然發酵手法處理白菜，口味非常濃郁。

▲萊爾富開賣車輪餅紅豆、奶油口味。（圖／萊爾富提供，下同）

吃完鹹食當來要配甜點！萊爾富將「車輪餅攤」搬進門市裡，販售經典紅豆與奶油2種口味，紅豆餡選用萬丹紅豆製成，每一口都能吃到紅豆顆粒、香甜不膩，奶油則是使用進口紐西蘭100%生乳，經過高壓高溫滅菌，搭配自家研發配方，打造乳香濃郁口感。

▲每一顆車輪餅都吃得到滿滿內餡。

萊爾富車輪餅即日起在全台逾800家門市開賣，24小時都能吃到，而為了慶祝新品上市，即日起至12/13前推出新品專屬嚐鮮價，原價單顆25元，活動期間可享「任選2顆39元」優惠。