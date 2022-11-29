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超商變身水果店！搶先賣「切片甜柿」香甜多汁　還有雪梨、椪柑

▲▼7-11開賣甜柿。（圖／7-11提供）

▲超過6500間7-11門市將於11/30起陸續開賣「切片甜柿」。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

秋冬正值甜柿、柑橘等水果成熟的季節，就有超商搶先於門市開賣「切片甜柿」，已切好免沾手，每一片甜柿送進嘴裡都香脆濃甜，另外，超商線上平台還能買到盒裝梨山甜柿、梨山雪梨等精美水果禮盒，只要來一趟超商就能吃遍水果。

7-11這次攜手台中市政府農業局，引進由東勢區農會及當地果農所種植的台中甜柿，嚴選果色豔麗、口感脆甜的優質鮮甜水果。為了方便民眾購買，超過6500間7-11門市將在11/30起限時販售「切片盒裝甜柿」，每一片甜柿都果肉細緻、香脆甜蜜。

▲▼7-11開賣甜柿。（圖／7-11提供）

▲梨山甜柿禮盒還有超Q台灣黑熊圖案設計。

另外還有「梨山甜柿6入、4入禮盒」，即日起於7-11「i划算平台」上架，梨山甜柿比一般甜柿光亮鮮橘、口感更加脆甜，且糖度可高達13度以上，箱子還是超Q台灣黑熊款，自留或送人都適合，同步也還有東勢熟成椪柑、梨山雪梨等在地果物可選。

▲▼麥吉 machi machi冬季限定最新「草莓奶蓋系列」。（圖／麥吉 machi machi提供）

▲麥吉冬季限定最新「草莓奶蓋系列」開喝了。（圖／麥吉 machi machi提供，下同）

人氣手搖飲品牌「麥吉 machi machi」推出冬季限定「草莓奶蓋系列」，特意把人氣經典招牌起司奶蓋加入酸甜草莓醬、新鮮草莓果肉製成草莓奶蓋，首推這杯「草莓奶蓋抹茶冰沙」，嚴選日本靜岡抹茶打成微苦抹茶冰沙，接著鋪上一層厚厚的草莓奶蓋，粉綠撞色外型可愛度爆表，尤其激推「直飲」先感受多層次變化，再混合奶蓋和冰沙混和，打造彷彿草莓奶茶冰泥的口感。

▲▼麥吉 machi machi冬季限定最新「草莓奶蓋系列」。（圖／麥吉 machi machi提供）

▲草莓奶蓋尬抹茶冰沙口感酸甜又帶點微苦。

還有另一杯「草莓奶蓋可可亞」，是可可亞冰沙搭配草莓奶蓋的經典組合，同樣也超欠喝，即日起於門市正式開賣，且2款飲品還能做成熱飲，順便搭配波霸等配料，每一口都超滿足。

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