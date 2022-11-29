柯文哲卸任後12／26回台大醫院報到！院長曝職務安排「沒有行政職」

▲台北市長柯文哲動態受到關注，資料照。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

九合一大選落幕，台北市長柯文哲身為台灣民眾黨黨主席，後續動態受到關注，柯文哲自己表示已經收到台大公文，12月26日會回去台大醫院。台大醫院院長吳明賢今（29）日受訪表示，柯文哲隸屬外科部，等回歸之後，外科部會再分配工作。柯文哲過去在台大醫院最為人所知是創傷醫學部主任的身份，吳明賢則說，他去當市長之前已經沒有擔任該項行政職務，就是單純的教授。

2022年台北市長選舉結果出爐，由國民黨候選人蔣萬安拿下台北市市長大位，現任台北市長柯文哲先前已多次表態有意參選2024總統大選，是否真的朝此方向準備？柯文哲日前僅回應，自己正在想，總是要先回台大醫院看看怎麼處理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

雖然柯文哲先前曾經透露「若要繼續做第二任市長，就必須要辭去台大教職」，事實上柯文哲有繼續辦理借調，根據台大醫學院院務會議紀錄，柯文哲目前仍隸屬外科，職稱教授，借調台北市政府市長，借調期間為103年12月25日至111年12月24日。

台大醫院院長吳明賢與台大醫學院院長倪衍玄今日出席法務部法醫研究所與台灣大學舉辦的法醫電腦段掃描協助相驗解剖協議簽約記者會，會中被問及柯文哲重返台大醫院的問題。吳明賢回應，「這很正常，借調期滿8年要回來，不是特別的事情，像是先前北市聯醫總院長黃勝堅也是借調期滿就回來，都依照原本程序進行」。

▲台大醫院院長吳明賢。（圖／記者洪巧藍攝）

柯文哲先前在台大醫院最為人所知是創傷醫學部主任的身份，吳明賢說，其實他去當市長之前已經沒有擔任行政職（創傷醫學部主任職務），就是單純的醫院的教授，這和以前沒有差別。因為他是隸屬外科部，等回歸之後，外科部會再分配工作，而醫師工作主要就是「教學、研究、服務」。

台大醫學院院長倪衍玄則表示，接下來安排還是要先問柯文哲本人，看他的意願如何；因為他本來就是借調，12/26就會先回來報到，看他正式提出來希望是如何，他應該有很多想法，就等他回來之後再來討論、安排。

倪衍玄指出，因為柯文哲年底回來，緊接著新曆年、舊曆年，回來幾乎就是寒假，相關任務安排，可能要等明年比較清楚，並不斷強調「應該去問柯文哲本人啦」。因為柯文哲直攻2024大位傳言不斷，倪衍玄也開玩笑說「選總統要多少時間準備？」而被問及柯文哲回來會不會緊張，吳明賢笑說「不會啦！想太多，就是很單純的一件事情」。

▲法務部法醫研究所與台灣大學舉辦法醫電腦段掃描協助相驗解剖協議簽約記者會。（圖／記者洪巧藍攝）

柯文哲選後受訪回應，這場選舉後要重整隊伍，做出成績單給外界看到，「坦白講大概花一點時間做內部整理」。媒體追問，要花多久時間整理？柯文哲稱，自己收到台大公文，要他12月25日就回去報到，所以自己12月26日就會回去台大醫院，正在接洽回醫院後要做哪些工作，「我實在太久沒從事醫療工作，還要再確認一下。」

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！

►手刀搶購150抽衛生紙！一次買6串超優惠「1包只要11元」！