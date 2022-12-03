「大雪」來了！「5生肖」有如神助：正偏財皆旺、有望升官

▲12月7日就是「大雪」節氣，代表一年即將接近尾聲。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

小雪節氣才剛過，下周三（7日）即將迎來24節氣中的「大雪」。在大雪時節，除了會感受到天氣越來越冷，從節氣的運行上來看，也在預告今年即將接近尾聲了。國際天星風水命理專家邱彥龍從生肖角度分析，點名5生肖屬狗、龍、雞、蛇跟兔的人，在節氣「大雪」後運勢特別旺，不但事業運旺，還有發大財的機會，千萬要好好把握。

第五名：生肖狗

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屬狗者在這段時間，工作上如有神助，多相信、少懷疑，就會有突然來的好財運，另外，建議可精進自我技能與學習，也會得到很大的提升，但健康的部分要多多調養，可為自己安排一下健康檢查，並保持良好的睡眠。

第四名：生肖龍

屬龍者在這段時間，今生的福報與幸運能夠自我掌控機會，有發大財的機會，為自己帶來錢與權，雖然在身體和工作上有點小狀況，但儘早解決就不用發脾氣，否則頻發怒氣，只是加重消耗自身能量而已。

第三名：生肖雞

屬雞者在歲末之際，會非常想要吃喝玩樂，且有邊享樂邊賺錢的機會，正財、偏財運都非常旺，好運連連，但切記見好就收，以免由勝轉敗。

第二名：生肖蛇

屬蛇者在這段期間幸運值爆棚，多微笑、多說好話，提升自我的自信心，並且多學多做，名氣會瞬間拉升，有升官的機緣，但不建議投機做不勞而獲之事。

第一名：生肖兔

屬兔者在這段期間，會得到高人氣，並且在大環境中嶄露頭角，受人喜歡與關注，在事業與團體之中有良好的運氣，財運非常旺，可以把握好時機並且運用發揮。

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