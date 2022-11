BBC記者遭中國警方毆打上銬！　歐廣聯盟痛斥：恐嚇媒體

▲中國民眾手拿白紙上街抗議政府嚴格封控,期間多人被警方強制帶走。(圖/路透)

記者張靖榕/綜合外電報導

中國近日示威抗議多地開花,但英國媒體BBC的其中一名記者在上海現場採訪時,遭到中國警方毆打,甚至被拘留長達數個小時。英國政府譴責此事,表示「令人震驚」;歐洲廣播聯盟(European Broadcasting Union, EBU)也發聲,表示這種行徑「無法接受」。

綜合外電報導,英國公共媒體機構《英國廣播公司》(BBC)27日發布聲明,旗下一名記者在中國遭到警察毆打並拘留,英國政府對此立刻發出譴責,首相蘇納克(Rishi Sunak)表示,「與其傾聽人民抗議的訴求,中國政府選擇採取更激烈的行為,包括攻擊BBC的記者」,早前蘇納克的發言人也對此事表示,「震驚而且令人無法接受」。

A statement from the BBC on what happened to me in Shanghai last night while doing my job.



I understand at least one local national was arrested after trying to stop the police from beating me.



Thanks very much for the kind words and messages of concern. https://t.co/weoDAMakvO