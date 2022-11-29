陸多地爆發「白紙革命」　陸委會籲中共：儘速回應人民要求！

▲北京民眾高舉白紙抗議。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸多地爆發「白紙革命」，陸委會29日凌晨呼籲中共當局，應儘速回應人民要求、調整不合理與過當的限制，並且以理性和平態度處理抗爭事件。同時，陸委會也提醒在陸國人密切注意相關動態，注意人身安全。

陸委會表示，陸委會針對中國大陸數日以來因嚴厲封控發生人員傷亡災難，並導致各地民眾、大學生紛紛表達反對立場的抗議事件頻傳，至為關切與重視，也對因清零封控造成無謂的傷亡表達關切，「民眾的基本生活、言論表意與行動自由的基本權利，應該受到尊重與保障。」

▼陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）



陸委會更呼籲中共當局，應儘速回應人民要求、調整不合理與過當的限制，並且以理性和平態度處理抗爭事件。

陸委會指出，台各界與國際社會已持續注意中國大陸各地不滿防疫清零政策的社會現象與事態發展，基於人道關懷中國大陸人民生活長期未受正當對待，「我們呼籲中共當局應儘速採取合理適當的防疫措施、逐步調整與放鬆不合理的管制，並維護人民生活基本權益與行動自由，積極傾聽與回應渠等合理要求，讓中國大陸社會早日回歸正常。』

陸委會也提醒在陸國人，應密切注意相關動態，注意人身安全，「本會及海基會將隨時保持聯繫，並提供適時必要協助。」

▼上海民眾聚集在烏魯木齊路，與警方對峙。（圖／路透社）



▼烏魯木齊民眾包圍政府大樓，要求解封。（圖／路透社）

