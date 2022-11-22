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社會 社會焦點 保障人權

17歲少女2千元找媽媽男友援交　他再邀遭拒硬親...她怒告後心軟

▲▼女人,哭。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲北市陳男對女朋友17歲女兒上下其手，17歲少女崩潰提告。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃宥寧／台北報導

北市曾因性侵案遭重判20年黃男，假釋後不知悔改，竟對女朋友17歲女兒小安（化名）有了壞念頭，趁2人獨處時，問小安「是否要用2000元援交」發生性關係後，過沒幾日黃男再度邀約，小安拒絕後，慘遭黃男強抱猛親摸下體，小安事後崩潰提告。士林地院審理後，依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，處有期徒刑8月。

判決指出，41歲黃男2004年因性侵案入監服刑，2017年假釋，重獲自由的他認識育有2女的單親媽媽，開始戀愛同居。2020年12月24日，黃男問小安是否以2000元援交，小安答應後，黃男開車載她到北市一處停車格發生關係，小安事後感到不妥，也將此事告訴男友。

當年跨年前，黃於住家再次邀約小安，並曖昧問「願意再跟我發生關係嗎？」接著就將小安強拉過去擁抱，小安不斷搖頭說不要，第一次成功回房間，過沒多久又被拉回去強抱猛親，最後遭拉到床上，黃男強行撫摸下體，小安不斷掙扎，掙脫後嚇壞坐在角落，黃男又試圖將她拉起，就這樣拉拉扯扯，黃男意興闌珊才放人離房。

黃男挨告後強調，案發當天有問小安是否要再發生關係，當天只有抱、摸她大腿，被小安撥開手後就停手。

法官認，小安對黃男突如其來舉動有掙扎並說不要，顯有反對意思，但黃男仍不予理會，已違反小安意願，而非「趁人不及抗拒」的偷襲式、短暫性不當觸摸，屬強制猥褻行為。

合議庭審酌2人和解，依故意對少年犯強制猥褻罪，判黃男8月徒刑。全案可上訴；至於黃男用2000元約小安性交易部分，台北地院去年依違反兒少性剝削防制條例判處3月徒刑、可易科罰金。

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