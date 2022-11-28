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竹崎高中國樂實驗班結合數位應用　音樂表演接軌國際

▲▼ 世界高中生國際線上音樂節，教學數位化接軌國際。（圖／竹崎高中提供）

▲世界高中生國際線上音樂節，教學數位化接軌國際。（圖／竹崎高中提供）

記者翁伊森／嘉義報導

竹崎高中語文國樂實驗班日前代表台灣，以全國學生音樂比賽榮獲國樂合奏「特優」的曲目「七彩之和．風之歌」，參加澳洲、南韓、馬來西亞、北京以及日本大阪、京都、奈良、和歌山、兵庫等關西五縣府高中生共同演出的國際線上音樂節（2022オンライン音楽祭）。

▲▼ 世界高中生國際線上音樂節，教學數位化接軌國際。（圖／竹崎高中提供）

國際線上音樂節由關西五縣府合作教育旅遊推廣執行委員會發起並主辦，邀請各國高中生參加，以各國民族音樂、日本吟詠劍詩舞、雅樂、古箏曲、熱門音樂團、室內管樂團、國樂團等多元音樂型式共同演出，並於音樂節最後由各國高中生合唱「We are the world」，場面令人感動，也為活動畫下完美句點。

▲▼ 世界高中生國際線上音樂節，教學數位化接軌國際。（圖／竹崎高中提供）

以全英文介紹台灣及學校的國樂班學生林宥㚬表示，很榮幸能參加這次的活動，在活動中學習到很好的經驗，也發現原來世界各地有如此多元的音樂、慶典舞蹈演出型式，希望在未來有機會能與各國高中生們面對面交流。

校長蘇淵源表示，竹崎高中致力發展國際教育，繼2019宮城縣南三陸教育旅行、2020締結日本姐妹校、2022日本姐妹校線上文化交流、國際教育與國外姊妹校-日本志津川高校、美國Branham high school、立陶宛Panevezio Mnties gimnazija進行雙語文化交流，還有辦理日本教育旅行、澳洲雪梨教育旅行、美國夏威夷教育旅行(FRC機器人團隊)，並接待日本岩手縣師生來台交流、辦理大手牽小手-國立嘉義大學外籍老師入班交流，與台灣世代智庫TaiwanNextGenFoundation合作辦理際教育講座等，接軌國際，展望未來，期望培育世界公民，國際人才。

這次的世界高中生國際線上音樂節，竹高學生充分展現自我才藝，熱情洋溢有活力，做了最好的國民外交。此外在11月22日剛參加完公益財團法人日本台灣交流協會在台北辦理之「2022年日本教育旅行現地說明會」，並開始著手規畫至日本東北公益演出，以及與姐妹校宮城縣志津川高校交流的日本教育旅行，學校盡全力為學生構築交流平台，彼此互相交流，進一步深化學習，讓竹高的孩子立足竹崎、接軌國際、鏈結全球。

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