永和「模特天使」紀詠心也勝選里長　「會帶新廍里勇往直前」

記者陳雕文／新北報導

九合一大選進入白熱化，里長開票最新結果出爐，新北市永和區新廍里候選人紀詠心以131票的差距，總獲票數達645票勝選，紀詠心開心表示，「真的非常感謝大家的支持，因為有大家才有今天的我，未來我一定會努力，我會帶著新廍里一直勇往直前！

現年27歲，身高168公分的紀詠心，18歲時因緣際會參加選拔賽，成功踏進凱渥模特兒圈並簽入經紀公司，入行到現在將近10年了，會想轉型參選里長，除了因為模特兒的生涯有限，更重要的是一名長輩的鼓勵。

▲▼27歲的模特兒紀詠心，身高168公分，決定離開伸展台參選里長服務鄉親。（圖／紀詠心提供）





紀詠心說，「過去看過一位里長，能處理各式各樣的問題，深受里民的愛戴，這讓我對『里長』一職產生憧憬，也想每天跟里民保持良好互動，照顧到眾人的需求，加上該名長輩曾出言鼓勵，希望年輕一代的我能出來參選服務里民，因此我決定全力以赴，也希望大家可以給我機會回饋家鄉。」

對於勝選，紀詠心開心表示，「這一路以來受到許多里民的支持與鼓勵，給了我許多的幫助，大家都自願自發的來幫忙，總部成立那天有的里民準備餅乾、有的準備彩球、有的煮米粉煮湯送來，就是希望我的總部成立能熱鬧成功，一路從8月開始努力站巷口拜票、挨家挨戶拜訪，這些日子感受到了許多溫暖，也成功的讓大家看到了我，未來我一定會努力，每一站都是新的起點，沒有終點，我會帶著新廍里一直勇往直前！再次的感謝幫助過我的每一位里民、親朋好友們，謝謝大家！！」