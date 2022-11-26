高虹安當選！柯文哲：捍衛價值選舉　過程鋪天蓋地抹黑卻「越挫越勇」

記者袁茵／台北報導

2022九合一大選新竹市長結果出爐，民眾黨新竹市長候選人高虹安宣布勝選；民眾黨主席柯文哲表示，這是一場捍衛價值的選舉，過程中鋪天蓋地抹黑，而高虹安參選後可說是越挫越勇，相信未來高一定會兢兢業業，將新竹打造為全球科技城市。

▲台北市長柯文哲。（圖／翻攝自YouTube／ETtoday筋斗雲）

柯文哲26日晚間8時50分左右舉辦記者會表示，高虹安在新竹市拿下8萬票，是一場捍衛價值的選舉，過程中真的是鋪天蓋地抹黑，而高虹安代表民眾黨參選新竹市長，可說是越挫越勇，代表理性務實科學的中道力量，可得到新竹市民支持，謝謝故鄉選民對民眾黨支持，相信高虹安一定會兢兢業業，打造新竹成為全球科技城市。

柯文哲指出，這場選舉告訴大家對民意要心存敬畏，民眾黨截至目前統計選上14席，且票還沒全部開完，但這也告訴他們地方經營需要時間，幾乎都是第一次參選，剛剛算了一下有8席落選頭，代表還差了一點點，「我們會更加努力，更加團結深耕地方請聽民意。」

柯文哲說，他知道民眾新希望、台灣民眾還是希望台灣政治有新力量，一定會將隊伍重整後繼續努力，「希望還是那句話，希望台灣因為有你變得更好，謝謝大家。」