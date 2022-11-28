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迴轉壽司店買外帶！又見「健身鮭魚」氣炸　內行傻眼：這是邊角料

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲原PO回家才發現買到「健身鮭魚」。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

記者朱祖儀／綜合報導

不少人最喜歡的生魚片是鮭魚，因為一入口就可以感覺到滿滿的油脂香氣。不過一名網友去連鎖迴轉壽司店外帶鮭魚握壽司，回家打開卻發現裡面的鮭魚竟是「一片橘色」，幾乎沒有白色油花，讓他氣得PO文公審。不少網友看到後也無法接受，表示「又是健身鮭魚」。

原PO在臉書「爆怨公社」發文表示，最近到迴轉壽司店買了一盒外帶壽司，但裡面的鮭魚握壽司品質卻不同以往，完全沒有白色油花，整片生魚片只有橘色，看起來十分結實，讓他相當不滿，痛罵「什麼爛東西…外帶的鮭魚因為客人拿了就走人，因為客人不會客訴，就可以給這種鮭魚是不是？服務品質堪憂啊…」。

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不少網友看到後也傻眼，表示「這個是有健身的鮭魚啊，都是肌肉，沒有油脂的」、「減肥後的鮭魚」、「不說我還以為是木瓜片壽司」、「我以為是烏魚子」、「練過的鮭魚賣你原價實在太佛心了」、「這應該是尾巴部分的肉，40元的很容易吃到這種，下次點貴一點的」，也有內行人說「這是邊角料，沒有油花，一般壽司師傅會拿來放蓋飯上，不會用在握壽司和生魚片上」。

▲▼有網友到墾丁後壁湖吃生魚片，結果吃到沒有油花的鮭魚。（圖／翻攝自●【爆怨公社】●、民眾提供）

▲先前有網友到墾丁後壁湖吃生魚片，結果吃到沒有油花的鮭魚。（圖／翻攝自●【爆怨公社】●、民眾提供）

先前也有網友抱怨，到墾丁後壁湖知名海鮮店吃鮭魚生魚片，送上來的也是一盤「健身鮭魚」，上面幾乎沒有白色油花，讓他看了哭笑不得。事後店家老闆回應，1盤15片鮭魚100元，通常都會按照不同部位做組合，但每一批進來的漁貨品質不一，坦言自己從未遇過這種情形，但如有客人當下反應，一定會立即做新的，盡量讓客人滿足。

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