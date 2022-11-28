▲侯友宜115萬多票，霸氣輾壓對手，順利連任新北市長。（圖／記者湯興漢攝）

記者周亭瑋／綜合報導

國民黨前立委羅淑蕾今早接受媒體人黃暐瀚專訪時提到，藍營2024年最強搭檔，莫過於侯友宜和盧秀燕了，就算一次跑掉兩個直轄市長，她仍覺得沒問題；不過，大票支持者不以為然，紛紛洗版狂喊「來亂的」、「她是不是脫離現實太久了」。

羅淑蕾在節目中表示，國民黨主席朱立倫已錯過時機點，事實上，他本來就很想選，但在那「愛吃假小心」，若當年他不要扭扭捏捏的，直接勇敢站出來參選，也不會出現「換柱」的戲碼，她更不諱言指出，朱就是敗在換柱。

羅淑蕾認為，國民黨2024年最強組合，絕對是侯友宜配盧秀燕，儘管這樣等於一次跑掉兩個直轄市長，她仍覺得沒問題，同時強調「選民在這次市長投票的時候，都知道他們可能選2024，但依舊投票給他們，侯盧配，是國民黨2024最強的組合。」

▲羅淑蕾認為，侯盧配是最強組合。（圖／翻攝自臉書／黃暐瀚）

對此，網上風向一面倒，大票人留言吐槽，「羅是來亂的嗎」、「害人部隊出動囉」、「看來都忘記韓導的下場」、「羅淑蕾出得什麼餿主意啊？忘了2020的教訓嗎？侯、盧可以在2024年出來助選就好」、「一次少兩個市長...妳嫌票太多嗎」。

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