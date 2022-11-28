台南88槍案19天未破案　陳亭妃發「不自殺聲明」追真相

▲陳亭妃舉行「選舉過後，台南88槍，應該給真相了吧！」記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

台南學甲本月10日發生槍擊案，有人夜間持衝鋒槍掃射學甲工業區一家工廠及市議員謝財旺服務處，8分鐘在兩地連開88槍，引發地方譁然。民進黨立委陳亭妃28日舉行記者會，公開發出「不自殺聲明」，要求警政署說明為何案發19天仍對嫌犯行蹤無進展，「現在選舉已經告一段落，我們一定要限期破案，給地方一個真相。」

九合一地方選舉落幕，民進黨籍的台南市長黃偉哲雖成功連任，但與國民黨對手謝龍介票數僅差4.5萬票，綠票倉失守，本月初發生的台南學甲88槍擊案更被評為影響選情因素之一。陳亭妃今天上午舉行「選舉過後，台南88槍，應該給真相了吧！」記者會，邀請內政部警政署刑事警察局副局長邱紹洲與會。

陳亭妃表示，案發至今進入第19天，警方對於嫌犯的行蹤掌握還是無所進展，引發地方高度恐慌，並現場朗誦「不自殺聲明」，強調「我的故鄉要真相，我的鄉親要真相，沒有真相地方就彌漫88槍的恐慌與無助，或許有些人不想讓真相曝光，所以亭妃在追真相的同時，或許我會招致威脅，因此即刻起正式發出『不自殺聲明』，只要能讓台南的治安更好，讓台南市民更加安心，我不怕，因為這是責任。」

對此，邱紹洲會中說明，案發後已組成專案小組，基於偵查不公開，沒辦法向外界報告案情，強調專案小組每天舉行會議，沒有因為選舉停下來，針對所有可疑情資逐條列管、檢討，同仁從來沒有鬆懈過，目前已經鎖定了嫌犯，「再給我們一點時間，我們會全力來查緝。」

陳亭妃說，基層同仁都很辛苦，在還沒有破案前要輪班巡邏，但問題是，如果資訊不透明的話，請問誰能抓到人？刑事局說有鎖定人，但知道人在哪裡嗎？如果知道人在哪裡，不可能19天還抓不到人，「如果大家害怕去談，我相信就不會、有真相」。邱紹洲說，有鎖定嫌犯，但仍在釐清行蹤。