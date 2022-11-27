　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

花蓮畜牧業邁向現代化！爭取2700萬　21養豬戶核定補助

▲▼補助將導入密閉式或高床式豬舍設置及畜牧場污染防治廢水處理設施更新，因應目前氣候變異大，可降低豬隻疫病，提高生產效能。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

補助將導入密閉式或高床式豬舍設置及畜牧場污染防治廢水處理設施更新，因應目前氣候變異大，可降低豬隻疫病，提高生產效能。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為協助畜牧農戶降低成本及永續經營，花蓮縣政府以推廣畜牧糞尿水資源化再利用為主軸，積極向中央研提「百億基金振興養豬方案」，輔導養豬場轉型升級-導入新式整合型設施計畫，爭取經費以補助養豬場改善場區畜牧生產設備，經中央核定補助經費新台幣2744.3萬元，共計21戶經審核通過核定。 

▲▼補助將導入密閉式或高床式豬舍設置及畜牧場污染防治廢水處理設施更新，因應目前氣候變異大，可降低豬隻疫病，提高生產效能。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚表示，傳統豬舍於飼養管理上耗費人力，豬隻育成率、健康度無法提升，花蓮縣政府積極協助縣內畜牧農友逐步將養豬場老舊設施汰換轉型為現代化飼養管理模式，精簡人力並提升飼養品質，爭取中央經費挹注，以期有效提升本縣畜牧業整體經濟效益。 中央目前輔導方案為，補助豬農畜舍更新(密閉/水簾/高床/綠能光電/隔熱等設施)、省工智能化設備、高效能廢水處理(含除臭)系統、資源再利用(含畜牧場廢棄物處理)設施等；計畫補助金額自小額6萬至上限500萬元不等，補助比率以1/2為原則，農友須自行負擔一半費用。

▲▼補助將導入密閉式或高床式豬舍設置及畜牧場污染防治廢水處理設施更新，因應目前氣候變異大，可降低豬隻疫病，提高生產效能。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

農業處長陳淑雯說明，本補助將導入密閉式或高床式豬舍設置及畜牧場污染防治廢水處理設施更新，除降低養豬場周遭氣味並減少畜牧場污水產生，而密閉式豬舍也提供畜舍恆溫效果，因應目前氣候變異大，可降低豬隻疫病，提高生產效能；此外，縣府並輔導養豬業者導入自動化省工設備，包括-電動試情公豬車、豬隻超音波背脂測定器及超音波測孕器、斃死豬省工搬運機、母豬分娩欄組、仔豬處理省工工作車台、精子位相差檢測顯微鏡及豬隻自動群養給飼系統等等。

▲▼補助將導入密閉式或高床式豬舍設置及畜牧場污染防治廢水處理設施更新，因應目前氣候變異大，可降低豬隻疫病，提高生產效能。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

陳淑雯提到，縣府將繼續竭力為農友爭取經費，攜手農友提升舊有的場區設備，增加生產效率，打造花蓮縣優質且友善的畜牧生產環境與民眾生活空間。
 

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

►BURBERRY超美「粉紅香水」買一送一！噴了上癮、回頭率爆高

ET快訊
北韓女童慘消失！　官媒公開金正恩「正牌女兒」
快訊／她表態參戰了！　北市立委補選「義不容辭」
17歲北漂見「倒垃圾震驚一幕」！　女星接受不了：高雄完全不用
「兒童界的蔡依林」正妹選里長落選！　票數藏秘密
準備肛門榨甘蔗！高虹安勝選　「1留言」被翻出：坐等直播
快訊／蔣萬安兌現承諾！　要拜訪清潔隊了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

花蓮畜牧業邁向現代化！爭取2700萬　21養豬戶核定補助

遊客常爆滿！布洛灣吊橋調整參觀時段　12／15起中午不間斷

謙卑感恩再出發　王宣貿展開7天謝票之旅

橫行南部民宿大盜　南警查緝到案被羈押

台南市長夫人慰勞做工行善志工　第196戶鹽水阿嬤笑開懷

安坑輕軌捷運通過穩定性測試將進行初勘作業

2022台南胡麻季首場開幕　黃偉哲推薦國產善化胡麻

國民黨將續攻台南　陳以信宣布返鄉參選區域立委

南檢偵辦里長賄選案　涉案里長投票日投案被聲押獲准

王惠美大贏9.6萬票！拿下25鄉鎮市　唯獨這鄉攻不下

汪小菲「愛就愛了」疑認愛張穎穎　網傳飆罵音檔..葛斯齊嘆「難想像大S怎過的」

哥幫妹拍TikTok短片！　一開拍同步跳舞超喜感

聰明小牛想偷跑出棚子 僅靠舌頭舔鎖成功逃脫

曹格宣布離婚！結束14年婚姻　與吳速玲發共同聲明「無法理解彼此」

媽說「長大」要做家事　5歲女兒公主夢碎爆哭

英男送瓦斯進門被3巨犬狂追　邊跑邊叫嚇爆！女主衝出解圍

《延禧》最美妃子張嘉倪爆7年婚變！　「老公摟妹回房」她回：愛得起放得下

陳紫渝當選「真嫁給永福里」　32字勝選感言...笑意藏不住

貓奴驚艷主子床上展現特殊技能「來我家看貓翻筋斗」原來是真的

民眾黨奪2席台北市議員！　學姊黃瀞瑩自行宣布當選

花蓮畜牧業邁向現代化！爭取2700萬　21養豬戶核定補助

遊客常爆滿！布洛灣吊橋調整參觀時段　12／15起中午不間斷

謙卑感恩再出發　王宣貿展開7天謝票之旅

橫行南部民宿大盜　南警查緝到案被羈押

台南市長夫人慰勞做工行善志工　第196戶鹽水阿嬤笑開懷

安坑輕軌捷運通過穩定性測試將進行初勘作業

2022台南胡麻季首場開幕　黃偉哲推薦國產善化胡麻

國民黨將續攻台南　陳以信宣布返鄉參選區域立委

南檢偵辦里長賄選案　涉案里長投票日投案被聲押獲准

王惠美大贏9.6萬票！拿下25鄉鎮市　唯獨這鄉攻不下

奶爸AKIRA認真賺奶粉錢　「寫真集、演唱會都有」忙到明年6月

小黨突圍！民眾黨南投首提3人參選公職　簡千翔、林瑞祥勝選

瘋足球必玩「世界盃心理測驗」！9道題測出與你性格最相近明星球員

死亡自拍！她遭巨浪「瞬間捲走」慘滅頂　丈夫差2秒獨活崩潰

壞掉花盆還沒丟！竟長出「多肉瓦斯桶」　委屈呆坐：快點澆肉肉

彭博：國民黨大勝「朱侯」有望角逐總統　北京滿意結果可能釋善意

北韓女童慘消失！官媒公開金正恩「正牌女兒」　偷刪除她表演影片

侯友宜高票連任首要目標　打造新北市為「終身學習型城市」

快訊／餵「魔獸」吃餅！　霍華德收台中名產太陽餅笑了

花蓮畜牧業邁向現代化！爭取2700萬　21養豬戶核定補助

正妹「腳繞過肩膀」輕鬆剪指甲 萬名網友被嚇壞：大法師是你？

地方熱門新聞

王惠美大贏9.6萬票　唯獨這鄉攻不下　

桃園觀音區綠營議員全軍覆沒

台中市「綠營3老將」中箭落馬

蔡培慧敗選　向支持者致歉

苗栗6女性當選鄉鎮長　張可欣當選最年輕鎮長

彰化議員藍27人綠16人　施嘉華羈押仍當選

盧秀燕大贏27萬4883票　破紀錄

高虹安勝選「2關鍵」支持者隨時翻轉

台南市中西區北區市議員蔡宗豪當選

台南議員民進黨28席+基進1席過半

桃園區議員「朱立倫子弟兵」凌濤第一

苗栗縣李文斌有望接任議長

鍾東錦當選苗縣長　民進黨翻轉夢碎

「現場破3萬人」盧秀燕哽咽謝支持者

更多熱門

相關新聞

孕婦用力蹲廁羊水破了　麥當勞店員神救援

孕婦用力蹲廁羊水破了　麥當勞店員神救援

美國喬治亞州23日發生了一起驚魂事件，一名孕婦在丈夫的陪同下，來到亞特蘭大市一家麥當勞用餐，豈料她卻在上廁所時突然一陣腹痛，下秒羊水破裂，導致她只能在廁所生產。

BMW宣布iX1於德國投產！

BMW宣布iX1於德國投產！

賓士EQ電動車推馬力升級訂閱方案

賓士EQ電動車推馬力升級訂閱方案

買電影票被逼「加10元升級」！他怒：投訴也沒用

買電影票被逼「加10元升級」！他怒：投訴也沒用

黃偉哲積極招商加速啟動台南產業升級

黃偉哲積極招商加速啟動台南產業升級

關鍵字：

畜牧業現代化生產養豬戶通過核定轉型升級

讀者迴響

熱門新聞

吳亦凡回加拿大「恐遭化學閹割」！3月1次恐怖下場曝

何志偉哭了！首度揭發「陳時中團隊黑幕」

瑤瑤大哭認「分手5年韓籍男友」！痛揭情變導火線

貓僵硬癱倒稻田　近看見驚人真相

柯佳嬿驚喜應援《玩很大》　坤達哭了

美女博士「脫衣變女超人」敗選嘆：瘦15公斤累死

汪小菲不藏了！

轉雨降10℃！入冬強冷空氣探13度

縣市長一片藍　「台北2女將」扳倒民進黨

即／九合一大選「綠地變藍天」　國台辦回應了

即／雲林縣議員梁銘忠多重器官衰竭病逝

基隆變天！謝國樑被市民討Gogoro

北市議會洗牌　綠老將梁文傑、江志銘落馬

侯友宜115萬票輾壓　3大數據被推爆

凶宅掛賣　房仲求深夜11點別看屋

更多

最夯影音

更多
汪小菲「愛就愛了」疑認愛張穎穎　網傳飆罵音檔..葛斯齊嘆「難想像大S怎過的」

汪小菲「愛就愛了」疑認愛張穎穎　網傳飆罵音檔..葛斯齊嘆「難想像大S怎過的」
哥幫妹拍TikTok短片！　一開拍同步跳舞超喜感

哥幫妹拍TikTok短片！　一開拍同步跳舞超喜感

聰明小牛想偷跑出棚子 僅靠舌頭舔鎖成功逃脫

聰明小牛想偷跑出棚子 僅靠舌頭舔鎖成功逃脫

曹格宣布離婚！結束14年婚姻　與吳速玲發共同聲明「無法理解彼此」

曹格宣布離婚！結束14年婚姻　與吳速玲發共同聲明「無法理解彼此」

媽說「長大」要做家事　5歲女兒公主夢碎爆哭

媽說「長大」要做家事　5歲女兒公主夢碎爆哭

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面