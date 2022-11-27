九合一大選落幕「疫情記者會停開」？　莊人祥：減少可能性比較大

▲指揮中心發言人莊人祥說明。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（27）日公布國內新增1萬3276例本土個案，較昨天多58例，增加約0.44%，較上周日少2921例減少18.0%。隨著九合一大選落幕，各界紛紛關心指揮中心記者會是否會停開？對此，指揮中心發言人莊人祥表示，「就等指揮官討論後宣布，減少的可能性比較大。」

土疫情連7周下降，衛福部長薛瑞元今出席「臺灣癌症基金會二十五周年慶暨十大抗癌鬥士頒獎典禮」，證實明（28）日指揮中心專家會議「很可能討論」12/1戶外口罩鬆綁，但因明日要到立法院備詢，無法參加會議，後續鬆綁措施交由指揮中心回答。

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被問及明日下午是否會宣布口罩新制？莊人祥表示，每天都有討論此議題，有結果就會宣布。他也表示，指揮中心記者會是否維持天天開，「就等指揮官討論後宣布，減少的可能性比較大。」

薛瑞元今接受媒體堵訪時，另被問及選舉南來北往是否會影響疫情波動？他表示「還是要再觀察」，若有影響應該過幾天才會看出來。莊人祥表示，就算有影響，也要好幾天後才知道，且疫情變化有很多種原因，現在也不確定何時會到疫情最低點，就算幾天後造成些許上升，也很難解釋是否為選舉投票影響。

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