時力存亡危機！全台剩6議員　王婉諭曝問題：黨內決策會議已失能

▲時代力量立委王婉諭。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

九合一大選時代力量全台提名的名單中，僅1位直轄市議員、5位縣市議員、1位鄉代、1位里長當選。對此，作為黨內決策委員的立委王婉諭直言，「對時代力量的存亡，感到深深的憂慮」，並指出一步步將時代力量在政治上逐漸推向邊緣的，正是已經失去功能的決策會議。

王婉諭表示，時代力量在2018年獲16席議員席次，在過去四年中，每一位議員的表現都是關鍵的監督力量，問政的成績更是民眾有目共睹。然而，此次選舉結果，「作為黨的決策委員，我認為必須做出深切的檢討。然而，我必須要很誠實地說，時代力量現有的決策會議已經失去功能。」

王婉諭說，過去幾次重大事件，時代力量選擇低度回應，甚至不回應。當基進黨立委陳柏惟被罷免的時候，她試圖依準著在決策決議之下找出發言的空間，卻遭全面檢討；然而，在聲量最大的黨內前立委黃國昌，以及台北黨部的候選人表態支持無黨籍的黃珊珊之後，卻被黨中央以非黨的立場，敷衍帶過。

「我不是一個情緒激動的人，然而，在人生唯一拍桌就是在決策委員會議內」，王婉諭說，當時，她只要一開口就被打斷，完全無法陳訴意見、說明自己的提案。一個黨籍立委，一個決策委員，卻在決策會議中難以擁有發言權，必須用拍桌換來發言？不要說支持者不懂時代力量，就連她作為決策委員，每當想討論重大時事回應，都無法獲得回應，甚至對於時事被要求不能對外發表回應，避免個人意見被當成黨立場。

王婉諭控訴，決策會不敢討論路線、不願討論方向，在這次選舉結果之後，至今仍然沒有要進行任何的檢討和省思，這是愧對的支持者、愧對每一位為時代力量在地方奮戰的夥伴。

王婉諭指出，自己選擇請辭決策委員擔起政治責任，也希望能喚起黨內深刻反省的動能，希望大家思考要將時代力量帶到怎麼樣的未來？若持續不願意面對黨內的路線之爭，傷害的，是曾經信任、支持時代力量的台灣人民，傷害的，是每一位在地方奮戰的候選人，這樣的結果，要承擔的，不是第一線的候選人，而正是時代力量決策者。