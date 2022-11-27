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追逐夢想、照顧家庭一兼二顧　軍旅生活帶你迎向璀璨人生

▲《酢漿草的超能力》直擊國軍生活，讓國家助你追夢一臂之力。（影／ETtoday）

▲▼中華民國國軍,國軍招募,飛行員,兩棲偵搜兵,蛙人。（圖／翻攝自影片）

▲軍旅生涯中不只有穩定的收入，還可以精進自我、閒暇時也完成許多興趣和夢想。（圖／翻攝自影片，下同）

社會中心／綜合報導

實現夢想的道路上，單打獨鬥的辛苦難為人知，有哪些人可以助你一臂之力？甚至超越你原本的期待？本集《酢漿草的超能力》就直擊中華民國國軍故事，帶你聽聽全國第七位女蛙人、同時也是陸戰隊中尉蔡茵嵐以及空軍官校飛訓部少校作戰官李彥佑的精彩故事。

▲▼中華民國國軍,國軍招募,飛行員,兩棲偵搜兵,蛙人。（圖／翻攝自影片）

▲▼中華民國國軍,國軍招募,飛行員,兩棲偵搜兵,蛙人。（圖／翻攝自影片）

陸戰隊99旅中尉蔡茵嵐表示，自己在高中的時候聽到學姊回學校分享海軍的生活，又受到學校教官的鼓勵，因而展開精彩的軍旅生涯，已從軍13年的蔡茵嵐，抱持著「既然要從軍，我就要去最特別、最驃悍的單位」的心情，報考志願役士兵時二話不說申請了兩棲偵搜兵，在日常的例行訓練中，除了堅毅的心智和優異的體能之外，她認為團隊合作更是不可或缺，帶著超乎常人的堅持，蔡茵嵐成為同期53人開訓、17人結訓中唯一一位女性，她也分享了自己度過「克難週」及「天堂路」試煉的心情，在六天五夜不間斷的操練之後，終於成功爬過天堂路、獲得蛙人臂章，也摘下一般人難以企及的榮耀。

▲▼中華民國國軍,國軍招募,飛行員,兩棲偵搜兵,蛙人。（圖／翻攝自影片）

▲▼中華民國國軍,國軍招募,飛行員,兩棲偵搜兵,蛙人。（圖／翻攝自影片）

蔡茵嵐感性說道，自己一開始決定從軍的時候，家裡經濟有些吃緊，從軍的穩定收入與優渥福利也幫忙家裡度過這段時期，漸漸地她也有了穩定的儲蓄跟投資，現在也在高雄買了一棟房子，「這是我從來沒有想像過的。」軍旅生涯中，蔡茵嵐認為團隊精神跟看待事情的態度，讓她一生受用無窮，家人也從一開始的不諒解，轉變成為現在媽媽會跟親朋好友表示：「這我二女兒啦，兩棲部隊的喔！」言語中流露出的驕傲讓她深受感動。

▲▼中華民國國軍,國軍招募,飛行員,兩棲偵搜兵,蛙人。（圖／翻攝自影片）

對於有志從軍的青年學子，她也分享自己的經驗，蔡茵嵐從士兵開始任職，晉升士官之後利用假日進修班完成學歷、報考專業軍官班，進而轉任軍官，她也感謝部隊給她穩定的生活，閒暇之餘還能完成許多興趣跟夢想，破除一般人對「從軍」的想像，蔡茵嵐發自真心地建議青年學子：「職業軍人真的是非常值得考慮的職業。」她更笑說：「如果想成為英雄中的英雄、好漢中的好漢，歡迎加入陸戰隊！」

▲▼中華民國國軍,國軍招募,飛行員,兩棲偵搜兵,蛙人。（圖／翻攝自影片）

▲▼中華民國國軍,國軍招募,飛行員,兩棲偵搜兵,蛙人。（圖／翻攝自影片）

同樣從軍13年，空軍官校飛訓部少校作戰官李彥佑在大學畢業的時候偶然看到空軍招募資訊，也聽聞飛行員的養成相當辛苦，但因著心中那個小男孩的藍天夢，他毅然決然報考中華民國空軍、成為飛行員。「我們的訓練非常嚴格、非常多，飛行術科之前有一連串的學科要學習，還有求生訓、航生訓，這些都還只是基本組，基本組都結訓之後才能晉升到高級組，完成高級組的訓練之後才是真正拿到飛行員資格。」

▲▼中華民國國軍,國軍招募,飛行員,兩棲偵搜兵,蛙人。（圖／翻攝自影片）

李彥佑坦言自己有好幾度想要放棄，而父母親的期望跟支持就是支撐他繼續走下去的動力，對於飛行員的職業風險，李彥佑直言：「每個工作都有風險存在。」不過軍中對於家庭的照顧跟關懷完善，尤其軍事飛行員屬於高科技軍種，具有無可取代的飛行技術，讓他深深有感：「國家對於軍事飛行員的照顧是非常好的。」

▲▼中華民國國軍,國軍招募,飛行員,兩棲偵搜兵,蛙人。（圖／翻攝自影片）

▲▼中華民國國軍,國軍招募,飛行員,兩棲偵搜兵,蛙人。（圖／翻攝自影片）

在從軍期間，李彥佑除了執行任務之外，也積極提升自己的外語能力，精通英語跟西班牙語的李彥佑說：「軍中對於外語的進修非常重視。在軍中受訓的好處，是會把你集中到航空技術學院還有國防大學，讓你專心學外語，甚至還有班次會要求完訓之前要取得相關證照。」身為五寶爸的李彥佑也表示，自己的職業讓家庭及孩子的教育或生活方面都有足夠餘裕，其中太太的堅強跟支持是李彥佑安心從軍的關鍵，13年的軍旅生涯，也讓他成為孩子心目中最驕傲的爸爸。

▲▼中華民國國軍,國軍招募,飛行員,兩棲偵搜兵,蛙人。（圖／翻攝自影片）

中華民國國軍人才現正招募中：網址

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