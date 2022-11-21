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「花東成果展」吸3千人參展　東部機加酒大獎得主11／23出爐

▲▼觀光局於本月18到20日在松山文創廣場舉辦「2022 East of Taiwan花東成果展」。（圖／觀光局）

▲觀光局於本月18到20日在松山文創廣場舉辦「2022 East of Taiwan花東成果展」。（圖／觀光局）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局於本月18到20日在松山文創廣場舉辦「2022 East of Taiwan花東成果展」，三天總計吸引超過3000名民眾參加，滿額抽獎活動的大獎「東部三天兩夜雙人遊機加酒套裝行程」6名得主將於23日公布在「2022花東觀光圈成果展活動網站」。

觀光局表示，這次的成果展展現了東部海岸八大觀光區域品牌及花東縱谷五大主題遊程，參與的業者囊括花東食、宿、遊、購、行各個面向，各式好吃好玩的攤位包括冰淇淋、原味烤肉、手沖高山咖啡、稻米釀酒、果醬特調、刺蔥烘焙等；及療癒身心的精油香氛、足療、手作體驗，還有電輔車遊程、旅行社套裝行程，以及各種花東旅遊資訊的提供。

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此外，三天不間斷的舞台表演、影片播放、直播推廣、好物推介，台上台下互動熱烈，參與的民眾並以實際的行動來支持、回饋花東的熱情，現場買氣熱絡，商品幾乎銷售一空。

▲▼觀光局於本月18到20日在松山文創廣場舉辦「2022 East of Taiwan花東成果展」。（圖／觀光局）

▲▼「2022 East of Taiwan花東成果展」三天吸引三千人參展。（圖／觀光局）

▲▼觀光局於本月18到20日在松山文創廣場舉辦「2022 East of Taiwan花東成果展」。（圖／觀光局）

▲▼觀光局於本月18到20日在松山文創廣場舉辦「2022 East of Taiwan花東成果展」。（圖／觀光局）

觀光局表示，East of Taiwan花東觀光圈成果展是東部海岸與花東縱谷二個管理處，首次將花東業者跨轄管整合，除讓一般民眾認識花東優質的觀光業者及產品，也讓海岸線及縱谷線二區觀光圈業者彼此認識、交流、學習，激盪後續合作、應援，一起推廣花東觀光旅遊的機會。

觀光局強調，東管處與縱管處將會以此模式為根基，持續媒合花東觀光圈整合及遊程商品的行銷推廣，同時兩處合作的「花東觀光圈East of Taiwan智慧觀光網站」也將於12月底上線。

網站平台將整合花東觀光圈業者資訊及相關觀光資源、主題活動以及交通、氣象和其他遊憩資訊，以導航、導遊、導覽、導購之觀光四導概念，提供國內外遊客最友善及適地化的旅遊服務。

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