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「台灣美食餐車」巡迴韓國4城市　珍奶＋排骨便當吸客來台

▲▼臺灣美食餐車巡迴韓國4大城市，邀請韓國民眾前來實地見證疫後臺灣之美。（圖／觀光局）

▲臺灣美食餐車巡迴韓國4大城市，邀請韓國民眾前來實地見證疫後臺灣之美。（圖／觀光局）

記者李宜秦／台北報導

國境解封，交通部觀光局為吸引韓國民眾來臺觀光，自11月16日至20日於韓國舉辦為期5天的臺灣美食餐車巡迴活動，途經釜山、大邱、光州等主要來臺客源地區，最終站於首爾登場，社群打卡數達500多篇，討論熱烈。

餐車活動的臺灣美食係提供韓國民眾指名造訪的野十金九路線中(野柳、十分、金瓜石、九份)，最具臺灣味的礦工便當與珍珠奶茶作為餐點，其中礦工便當豐富營養均衡，內有排骨還有豐盛小菜、雞蛋等配料。

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▲▼臺灣美食餐車巡迴韓國4大城市，邀請韓國民眾前來實地見證疫後臺灣之美。（圖／觀光局）

▲餐車活動的臺灣美食係提供最具臺灣味的礦工便當與珍珠奶茶作為餐點。（圖／觀光局）

觀光局韓國代言人金宰佑夫妻表示，很高興可以臺灣觀光代言人身份參加本次活動。提到臺灣，很多人必定會前往夜市、品嚐小吃，其實臺灣也有很多在地特色料理，更有值得嘗試的米其林與必比登推薦餐廳。

觀光局表示，美食或特色小吃一直是國際旅客來臺主要的吸引力之一，也是臺灣推動國際旅客來臺的重要元素。本次活動主打以臺灣美食打動韓國民眾，吸引其疫後選擇臺灣為首選出國旅遊目的地，重溫臺灣人的熱情、享用多樣的美食及體驗多元的觀光活動。

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