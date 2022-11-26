「蔡英文固執讓民進黨慘敗」　沈富雄分析：陳時中最大錯誤是自己

▲前衛福部長陳時中 。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

九合一選舉結果陸續出爐，民進黨台北市長候選人陳時中於26日晚間7點左右宣布敗選。前民進黨立委沈富雄稍早分析，陳時中敗選最大的原因是他自己，因為前半段的防疫成績讓他走路有風，但事實上他卻從來沒有選過民選官員；再者，要負最大責任的還有總統蔡英文，由於她的執著與固執，讓民進黨大幅慘敗。

對於陳時中敗選，沈富雄26日於「少康戰情室」節目中表示，他十分同情陳時中，因為這是集很多人的錯誤所形成的結果，雖然最大的錯誤是陳時中自己，因為前半段的防疫成績讓他走路有風，好像坐在神壇上無所不能，但是卻不了解自己從來沒有選過民選官員。

沈富雄認為，陳時中從衛福部長退下來參選後，才知道事情沒有這麼簡單，「不是說你喊一聲大家都要聽你的」。他補充，陳時中整個參選過程符合「彼德原理」，意指一個人如果順風往上爬，一定要爬到不稱職的位子，失敗了才能曉得原來是這樣。

沈富雄強調，第二個要負很大責任的當然是蔡英文，因為她將所有提名權力一把抓，尤其北部選區，每個都是她要的人；對陳時中擔任防疫指揮官時的氣勢，來預測其參選台北市長最有可能發生之情勢，蔡英文也判斷錯誤，由於她在這方面的執著與固執，造成民進黨大幅慘敗，「陳時中就是最大的破口。」

沈富雄說，陳時中的失敗不僅僅是台北的失敗，而是帶動全國民進黨的失敗。若陳時中當初好好地做指揮官、衛福部長，之後功成身退是多漂亮的一生，「現在這樣的結果，陳時中一定很辛苦又懊惱，不管他風度多好，對他而言一定是錐心之痛。」