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張雨柔挑戰市議員失敗曝心聲　「在槍林彈雨選戰裡真的盡力了」

▲▼時代力量高雄大寮林園區市議員參選人張雨柔。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲張雨柔競選市議員失利，發文感謝支持者，強調一路走來已經盡力了。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

九合一大選正式落幕，2年前曾罹患卵巢癌的時代力量高雄大寮林園區市議員參選人張雨柔，這回參選獲得2864票，競選失利。她稍早也在臉書發文表示，謝謝大家的支持，謝謝2864票這裡頭的你（妳）們，一路走來雨柔盡力了，I do my best.。

抗癌正妹張雨柔稍早在臉書發表敗選心得，她說，她真的真的盡力了，但力量還不足以獲得多數林園大寮鄉親朋友們的信任。細數從跑行程開始，站路口、追垃圾車、掃市場、騎腳踏車，汗水夾雜瘦身有成，不過學習到很多，也看盡人情冷暖。

她說，謝謝參選以來身邊所有幫助她的貴人；謝謝志工們的協助，下班後拖著疲憊的身體來幫忙；謝謝時代力量願意給素人舞台，讓她有機會傳達自己對家鄉的理念；謝謝高雄黨部一路以來的相挺，以及候選人互相加油扶持。

她在最後也謝謝她自己，在槍林彈雨的選戰裡，始終堅持理性、乾淨選舉，給自己一個respect！並祝福當選的候選人，也祝福林園大寮未來在他們的帶領下能更進步、更繁榮。

▲▼高雄議員候選人張雨柔罹癌變光頭，「撿回一條命」決心參政。（圖／張雨柔提供）

▲高雄議員候選人張雨柔外型甜美亮麗，但2年前罹癌變光頭，「撿回一條命」後決心參政。（圖／張雨柔提供）

事實上，身高166公分、體重45公斤的張雨柔，外型搶眼亮麗，但曾在2020年時，被檢查出來竟罹患卵巢癌。回憶那段治療階段，她曾說，那是自己人生最低潮的時候，因為開刀切除了她的右側卵巢、輸卵管、淋巴與盲腸，還歷經7次化療，承受著全身性骨髓疼痛、疲倦。

▲▼高雄議員候選人張雨柔罹癌變光頭，「撿回一條命」決心參政。（圖／張雨柔提供）

▲▼張雨柔罹癌，歷經7次化療掉髮變光頭，陷入人生最低潮。（圖／張雨柔提供）

▲▼高雄議員候選人張雨柔罹癌變光頭，「撿回一條命」決心參政。（圖／張雨柔提供）

而原本愛漂亮的她，在化療第一周時開始掉髮，後來真的受不了頭髮像鬼剃頭一般，就決定請家人直接幫她理成平頭，最後直到變成了光頭，所幸後續抗癌成功。她認為，「自己的命是撿回來的，現在康復了，但不知道未來會發生什麼事，所以才希望可以用自己的力量，介入政治去改善問題，多為社會盡一點心力。」

▲▼高雄議員候選人張雨柔罹癌變光頭，「撿回一條命」決心參政。（圖／張雨柔提供）

▲▼身為大寮林園在地人，張雨柔「撿回一條命」後決心參政，希望幫助地方。（圖／張雨柔提供）

▲▼高雄議員候選人張雨柔罹癌變光頭，「撿回一條命」決心參政。（圖／張雨柔提供）

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