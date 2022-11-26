港湖最高票！李彥秀回鍋當選市議員「接下來和萬安市長並肩同行」

▲蔣萬安日前陪同李彥秀掃街。（資料圖／記者黃國霖攝）

記者李姿慧／台北報導

曾擔任過5任台北市議員、轉戰立委後但尋求連任失利，再度回鍋參選台北市議員的李彥秀，今奪下第二選區港湖最高票外，更攻下全台北市市議員最高票，李彥秀今晚在臉書上表示，每張票都是她未來每一天都當第一天的責任，期待接下來可以跟台北市長蔣萬安並肩同行，「我們準備好了，最強台北隊上場了」。

根據中選會晚間8時開票數，李彥秀拿下35,634張票，不但是第二選區港湖最高票，得票率18.54%，更是全台北市市議員參選人奪下的最高票。

李彥秀晚間在臉書上表示，感謝每一位投票給我的港湖鄉親。每一張票，都是對彥秀努力的肯定。每一張票，都是彥秀未來每一天都當第一天的責任。每一張票，都是對彥秀的提醒，提醒彥秀一本初衷、卯足全勁服務市民、為港湖打拚，實踐「守護港湖我都在」的承諾。

李彥秀說，同時間，她也要感謝大家支持蔣萬安，誠摯期待接下來可以跟萬安市長並肩同行，共同落實「國會戰友府會夥伴」 的承諾。

李彥秀最後強調，「我們都準備好了，接下來，我們一起為這座城市創造無限可能！最強台北隊上場了！」

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