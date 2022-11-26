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快訊／陳時中宣布敗選：我努力不夠　籲支持者團結給蔣萬安支持

記者陳家祥／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中投入選戰137天，26日晚間7點左右登台宣布敗選。他也說，有打電話給蔣萬安祝賀，喊話大家團結，成為熱愛的故鄉「台北」的力量；他說，愛台北的力量應該超越政黨分際，一起給蔣萬安支持，讓他把台北是治理得更好。陳說，面對2022台北市長敗選，是我努力不夠，我致上最深歉意，「很抱歉，我努力不夠」。

▲▼2022九合一選舉陳時中開票之夜,台北市長選情大致底定,陳時中現身競選總部向在場民眾致意 。（圖／記者李毓康攝）

▲2022九合一選舉陳時中開票之夜 。（圖／記者李毓康攝，下同）

「謝謝大家，我讓大家失望了。」陳時中說，他仍然非常感謝，到現在他一樣想著這個選舉是愛跟希望，希望很多人跟他一樣，用愛跟包容為台北命名，「幾個月以來謝謝大家，看到每個充滿期待的眼神，我多麼希望我們可以實現共同的夢想，帶領城市前往改變的方向」。

陳時中哽咽說，現在，台北市民選擇另外一位市長，希望大家和我一起，誠摯祝福蔣萬安，因為台北是我們熱愛的故鄉，「不論在什麼情況下，我們都會真誠祝福他」。

陳時中表示，他也打電話給蔣萬安，選舉大家都努力過，「我希望大家都好，和我們團結，成為熱愛的故鄉「台北」的力量」，愛台北的力量應該超越政黨分際，一起給蔣萬安支持，讓他把台北是治理得更好。面對2022台北市長敗選，是我努力不夠，我致上最深歉意，「很抱歉，我努力不夠」。

陳時中敗選感言全文如下：

說，謝謝大家，我讓大家失望了，不過在這個關鍵的時刻，來到這裡等待我們，我真的非常感謝，到現在我還是這麼想著，我希望這個選舉，還是愛跟希望，我希望很多人和我一樣，用愛和包容，來為台北命名。

謝謝，幾個月以來，謝謝大家，每當看到每一個望著我的，充滿期待的眼神，我多麼希望，我可以實現我們共同的夢想，帶領這個城市，前往改變的方向。

但現在台北市民選擇了另一位未來的市長，因此我希望，大家和我一起，誠摯地祝福蔣萬安，因為，台北是我們熱愛的故鄉，無論在什麼情況下，我們都會真誠的祝福它。

我下來的時候，已經打電話恭喜蔣萬安先生，我希望這個選舉大家都努力過了，我希望他好。他治理的越好，就會讓台北更好。我也懇請大家和我一樣，讓我們團結，成為我們熱愛的故鄉，台北的力量。謝謝。我們愛台北的力量，應該要超越政黨分歧，我呼籲我們一起給予蔣萬安先生支持，讓他未來把台北市治理得越好。

面對2022台北市長選舉的敗選，是我自己努力不夠，在這裡我向大家致上最深的歉意。很抱歉，我努力不夠。

我知道這場選舉的結果，讓大家感到很失望，但是我們不能絕望，過去在台北市長的選舉，民主進步黨失敗過很多次，但是我們從來沒有被打敗，我們要擦乾眼淚，重新站起來。

對我來說，來參選台北市長，是一段不可思議的旅程，感謝這麼多的好朋友，各位，站在身邊，陪我走過人生最難忘的一百多天。

這一路上，不斷為我加油打氣，熱情的支持者們，我也很感謝也很抱歉，大家的熱情與恩情，我會一輩子記在心裡，謝謝你們陪我打了這一場美好的一仗。謝謝，我會永遠記住大家。

在這場選戰的尾聲，我要感謝我的競選團隊們、我們的後援會、志工朋友們，以及所有在選戰中幫助過我的政壇前輩，院長、總統、副總統。

這麼多人犧牲假日，犧牲陪伴家人的時間，無論晴天雨天、無論大街小巷，都與我結伴同行，與我並肩作戰，有各位的陪伴，是我這一生最大的榮幸。

選舉告一段落，國家與城市，要繼續前進，就如同我昨天的呼籲，我真心希望，從明天開始，那些對台灣防疫成果的抹黑和攻擊，可以隨著選舉結束，到此為止。

同時，我也要拜託大家，請大家繼續支持小英總統，我們敗而不潰，大家要把台灣穩住，面對疫後經濟的挑戰，形勢還是很嚴峻，我們不能一次地方選舉的失敗，而亂了陣腳。我到現在還是非常的期待，所有選舉的紛爭，到此為止，不要再對立，未來的市長把台北治理好，和諧的讓台北更好，台灣共好。

最後，再一次感謝大家，天佑台北，天佑台灣。謝謝，謝謝大家。

▲▼2022九合一選舉陳時中開票之夜,台北市長選情大致底定,陳時中現身競選總部向在場民眾致意 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2022九合一選舉陳時中開票之夜,台北市長選情大致底定,陳時中現身競選總部向在場民眾致意 。（圖／記者李毓康攝）

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