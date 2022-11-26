蔡英文辭職誰來代理黨主席？　陳其邁因這原因呼聲高

記者呂晏慈／台北報導

民進黨2022年九合一選舉大敗，總統蔡英文26日晚間宣布即刻辭去黨主席一職，根據民進黨內規，將由中常委互推代理黨主席，並進行黨主席補選。據指出，目前擔任當然中常委的桃園市長鄭文燦此次輔選失利，台南市長黃偉哲票數與對手拉鋸，驚險連任，而高雄市長陳其邁以超過23萬票差距輾壓對手，政治能量未因此役被削弱，是最有可能被推舉為代理黨主席者。

▲高雄市長陳其邁今晚發表勝選談話。（圖／記者許宥孺攝）

回顧上屆地方選舉，當時蔡英文同樣因為敗選而請辭，當時中常會通過成功連任的基隆市長林右昌代理黨主席，隨後在1個多月後透過黨員直選方式由卓榮泰接任黨主席職務，2020年卓任期屆滿不尋求續任，同年競選連任大勝的蔡英文，也依照黨章回任黨主席。

▲民進黨秘書長林錫耀晚間接受媒體訪問。（圖／記者李毓康攝）

對於未來黨主席補選程序，黨秘書長林錫耀今天晚間受訪說明，民進黨黨章規定的非常明白，如果是由總統兼任黨主席，出缺時將由中常委、中執委互推擔任代理黨主席，其次，依照黨章歸定，若黨主席出缺任期超過1年，必須依照制度辦理黨主席補選，未來程序怎麼走，尊重黨的機制。

媒體另關注，未來國民黨準台北市長蔣萬安留下的立法委員缺額補選，是否也將由代理黨主席處理提名程序？林錫耀說明，不只明年1月8日將會有台北市立委補選，12月18日也有此次延期的嘉義市長選舉，另外也可能有南投縣立委補選，未來連續3個月都會有選舉，加上民進黨主席的補選，不管是黨內外的選舉，或者公職的選舉，都會接二連三的來，而民進黨有良好制度，在此時刻都會依循黨的制度和程序，面對接下來內外各種挑戰，他相當有信心，會很有條理、很有步驟地去處理所面對的問題。