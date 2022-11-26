蔡適應發表敗選感言：我的努力不夠　感謝基隆市民支持

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長候選人蔡適應今（26日）傍晚，約莫6點30分抵達競選總部，在妻子蔡喬婷的陪同下，向現場的支持者數次深深一鞠躬。蔡適應表示，感謝市民朋友的支持，以及媒體先進在選戰過程中的報導，他很感謝大家給他鼓勵，他也祝福對手謝國樑，未來四年期盼謝國樑帶著基隆繼續向前行，不要讓基隆走回頭路。

▲蔡適應在競選團隊的陪同下，躍上戰車展開市區的謝票，感謝基隆市民的支持。（圖／記者郭世賢翻攝）

蔡適應走進競選總部時，首先向支持者一一握手致謝，隨即上台發表演說，蔡適應說，他自己的努力不夠，辜負了市民朋友的期待，沒有其他的理由，所有的競選幹部都非常認真，他也向競選團隊致謝，還有所有支持蔡適應的市民。

蔡適應三度深深向市民朋友鞠躬，蔡適應提到，謝謝每個支持他的朋友，他從基層出身，讓他有機會從助理選上市議員，再從市議員當上立法委員，再到這次參選基隆市長，一路走來他受到市民朋友的栽培，在他人生的路途中他非常的感謝和知足，他和太太再次向市民朋友感謝這段期間的照顧。

最後，蔡適應說到，台灣的民主彌足珍貴，他沒有辦法得到多數的基隆市民支持，他也祝福對手謝國樑，未來四年要帶著基隆繼續向前行，不要讓基隆走回頭路，他也向其他的候選人互相打氣加油、給予祝福，基隆人加油！