快訊／張麗善大幅領先劉建國　宣布當選：贏回雲林人應有的尊榮

▲雲林縣長張麗善自行宣布當選。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻、劉人豪／雲林報導

2022九合一選舉今(26)日進行投開票，第19屆雲林縣長選舉部分，民進黨徵召現任立委劉建國挑戰國民黨提名現任縣長張麗善；下午4點各投開票所進行開票作業，經過約3個小時計票，7點左右，縣長張麗善得票數已突破今年投票人數預估當選門檻，並前往位於虎尾的丁學忠鎮長聯合競選總部，宣布當選連任，並發表勝選感言。

以下為張麗善勝選感言全文：

各位值得尊敬的雲林鄉親，今天這場勝利，不只是全體雲林人的勝利，更是品德操守與良善的勝利。我們贏的不只是這場選舉，我們同時贏回了雲林人應有的尊榮。

這次選舉可說是我過去4年施政的期末考，很高興也很感激雲林鄉親給我的施政成果打了個及格的分數，肯定我過去4年的政策，也支持我所提出「雲林上場 加速前進」與「2030 前進雲林」的政策目標與方向。

對於今晚的勝選，首先，我要感謝我的競選團隊，從9月25日我們在水林成立第一個後援會開始，選舉團隊成員就跟著我在全雲林各鄉鎮走透透，其後「20鄉鎮廟宇親履巡迴」，我們等於又走了一輪。我要感謝競選團隊全體成員們的辛勞。

其次，我要感謝雲林縣府行政團隊這4年來的努力。由於縣府這4年來繳出了亮麗的施政成果，使得雲林鄉親願意再給我們一次機會，用未來的4年拼8年，實現「2030 前進雲林」的目標。

第三，我要感謝我的家人。我想，家人的陪伴與支持永遠是最重要的。沒有家人、親戚朋友們的一路陪伴，也不會有今天的麗善。

再來，我要感謝這次選舉時對手們無情的批評與指教。因為他們持續的批評，所以我能利用這次機會證明，我於國立台灣師範大學的碩士學位是實實在在的，論文也是自己努力一字一字撰寫的；張麗善居住的是蓋在乙種建築用地上的住宅，絕非外面謠言所說的農地農舍；農地是因為李進勇啟動、徐國勇核定，才調整為一般農業用地；而虎尾溪北岸的防汛道路則是丁學忠鎮長擔任代表時提案，林文彬爭取，李進勇支持，才能升格為一般道路。

也就是說，透過這次選舉無情的檢視，我們已充分證明，張麗善沒有使用特權！沒有任何特權！

最後，我要強調，選舉是一時的，我希望所有的攻擊和抹黑都停留在選舉的時刻，勝選的激情也停留在今晚。

我和我的團隊成員們，從明天一大早開始，就會繼續為雲林的未來而努力。先前雲林已失落了13年，過去4年我們終於讓雲林成功上場。未來我們要積極加速前進，努力讓雲林成功蛻變轉型為「農工商科技城」，實現「2030 前進雲林」的目標。謝謝各位！