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平胸妹稱「這樣吃」無痛漲奶2倍大！嗨曬比基尼照　現況更驚人

@awholelottahealth Reply to @lea_osaki ♬ As It Was - Harry Styles

記者吳美依／綜合報導

外國網美凱西（Casey Johnson）宣稱，她以前為了保持身材，總對卡路里斤斤計較，後來決定嘗試「直覺飲食」（intuitive eating），多多攝取優質脂肪，竟靠著「吃」就讓胸部變成2倍大。她也在TikTok曬出身穿比基尼的前後對比照，讓許多粉絲驚艷不已。

▲▼外國網美凱西（Casey Johnson）靠著「吃」就讓胸部變成2倍大（圖／翻攝TikTok@awholelottahealth）

▲▼外國網美凱西（Casey Johnson）靠著「吃」就讓胸部變成2倍大（圖／翻攝TikTok@awholelottahealth）

▲凱西宣稱自己靠著「吃」讓胸部變大。（圖／翻攝TikTok@awholelottahealth）

2021年3月，凱西已經習慣在吃東西前計算卡路里，嚴格限制自己絕不能吃某些食物，卻沒有攝取足夠脂肪，這樣的日子長達3年，雖然身材纖瘦，胸部卻非常平坦。她改變飲食方針後，體重只胖了5磅（約2.2公斤）左右，體態卻勻稱許多，胸部也變得豐滿。

凱西在一次前往墨西哥的旅行中確診新冠肺炎，並且因為這場大病重新評估健康狀況。此後，她開始在飲食中添加酪梨、堅果及橄欖油，「有助於我的消化系統及激素分泌」，並且服用維他命，「這些營養開始對我的身體產生巨大影響。」

《紐約郵報》則引述研究報導，優良脂肪及黃豆、芝麻、豆腐等富含雌激素的食物，被認為有助於豐胸。

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