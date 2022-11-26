高雄投票率不踴躍！　陳其邁「破百萬票」恐夢碎

▲支持者已陸續到競選總部觀看開票直播。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

九合一大選幕，民進黨高雄市長候選人其邁陣營昨晚於選前之夜，喊出破百萬票數，打破陳菊於2014年的99.3萬票門檻。今（26日)高雄天氣不錯，不過投票率似乎未如預期踴躍，陳其邁陣營分析，估算今天高雄的投票率約六至六成五，保守推算能拿80幾萬票。

目前投票已截止，陳其邁位於鳳山區的競選總部也陸續有民眾到場卡位，希望關注開票直播，替陳其邁加油，台上也將有表演穿插，陳其邁預計於晚間7點到場發表談話。

