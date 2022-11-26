不斷更新／蔣萬安衝破30萬票　領先陳時中7萬票

記者黃君瀚／綜合報導
今（26）日下午4點九合一大選準時開票，《ETtoday新聞雲》帶來最即時台北市長候選人得票數更新。
17:06：蔣萬安30萬票、黃珊珊19萬票、陳時中22.6萬票
16:57：蔣萬安25萬票、黃珊珊16萬票、陳時中18.7萬票
16:49：蔣萬安20萬票、黃珊珊13.3萬票、陳時中15萬票
16:42：蔣萬安15萬票、黃珊珊10.3萬票、陳時中11萬票
16:33：蔣萬安10萬票、黃珊珊7.1萬票、陳時中7.2萬票
16:25：蔣萬安5萬票、黃珊珊3.8萬票、陳時中3.7萬票
16:19：蔣萬安2萬票、黃珊珊1.6萬票、陳時中1.5萬票
16:15：蔣萬安1萬票、黃珊珊8024票、陳時中7600票
16:13：蔣萬安5204票、黃珊珊4467票、陳時中3980票
16:03：蔣萬安23票、黃珊珊35票、陳時中15票
本屆台北市長共有12位候選人參選，1號台灣動物保護黨張家豪、2號無黨王文娟、3號無黨鄭匡宇、4號台澎黨黃聖峰、5號無黨童文薰、6號中國國民黨蔣萬安、7號台灣維新蘇煥智、8號無黨黃珊珊、9號無黨施奉先、10號共和黨唐新民、11號無黨謝立康、12號民主進步黨陳時中。
*最終票數以中選會公告為準
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