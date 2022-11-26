高嘉瑜神預言！正面打臉側翼網軍　「年輕人全在看民進黨笑話」

記者邱晟軒／綜合報導

九合一大選縣市長投票結果出爐，民進黨兵敗如山倒，北台灣全面失守，一口氣丟了基隆市、桃園市、新竹市。事實上，民進黨籍立委高嘉瑜選前一天（25日）就曾預言，民進黨這次選得艱困，其中最大一個原因就是因為「側翼網軍不斷出征別人，就連館長、議員王世堅都受害。」

2022年九合一縣市長選舉大多數結果已出爐，全台22縣市中民進黨僅保住嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣5縣市，原本執政的基隆市、桃園市、新竹市全面崩盤。

▲陳時中承認敗選，現身向在場民眾致意 。（圖／記者李毓康攝）

事實上，前桃園市議員王浩宇選前之夜，就在政論節目「年代向錢看」上坦言，他的支持者或有在看他臉書的人都是比較深綠，不過他認為這有一定的價值，因為基本盤非常重要，「如果連我們自己的支持者都不理解政策，或是對手針對疫苗攻防的造謠，我們卻沒辦法回應，那這樣民進黨會更傷」，所以他認為要對「同溫層」負責，再讓這些人去影響其他人。

王浩宇強調，民進黨的年輕世代應該要更有戰力，因為過去民進黨是戰鬥出來的，不過現在連回應議題的能力都相當的差，這部分是未來要努力的。

▲王浩宇強調「同溫層」的重要性。（圖／年代向錢看）



緊接著，高嘉瑜現場直接打臉王浩宇，她表示，民進黨在這次選戰中訴諸同溫層「出來投票就會贏」，然而同溫層這樣的滾來滾去，能夠滾出來多少選票，絕對是民進黨的一大考驗。

「民進黨的基本盤到底包括哪些？」高嘉瑜認為，除了深綠以外，其中還有淺綠、年輕人、中間選民，然而為何民進黨這次選得如此辛苦，尤其是過去8年以來，民進黨在基隆市、桃園市、新竹市的執政成績皆不錯、市長滿意度很高的狀況下卻選得如何艱困。

高嘉瑜直言，民進黨前陣子出現了一些網軍、側翼到處出征別人、在網路上分化同志，卻沒有辦法將理論說服其他人，尤其是發表的文章得不到中間選民、年輕人的信任，這時候再強調「同溫層」都是自己取暖，更多的說明與解釋也無法說服其他人，這是一個非常嚴重的問題。

▲高嘉瑜認為「側翼網軍」是民進黨在選後需要檢討的議題 。（圖／年代向錢看）

高嘉瑜表示，側翼網軍這陣子出征對象，包括了過去非常支持民進黨的「館長」陳之漢、議員王世堅，或是黨內同志，甚至連新竹高中生在校內模擬投票都被出征，「這個時候年輕人會怎麼看待民進黨？他們會認為，我們自己都在分化、不團結，這只會讓年輕人看笑話」。

「為什麼民進黨會變成這樣？」高嘉瑜認為，側翼網軍的問題對於民進黨在中間選民、年輕人的支持上是很大的傷害，這部分將會是選後需要被檢討的重點之一。