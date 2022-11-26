　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高嘉瑜神預言！正面打臉側翼網軍　「年輕人全在看民進黨笑話」

記者邱晟軒／綜合報導

九合一大選縣市長投票結果出爐，民進黨兵敗如山倒，北台灣全面失守，一口氣丟了基隆市、桃園市、新竹市。事實上，民進黨籍立委高嘉瑜選前一天（25日）就曾預言，民進黨這次選得艱困，其中最大一個原因就是因為「側翼網軍不斷出征別人，就連館長、議員王世堅都受害。」

2022年九合一縣市長選舉大多數結果已出爐，全台22縣市中民進黨僅保住嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣5縣市，原本執政的基隆市、桃園市、新竹市全面崩盤。

▲▼2022九合一選舉陳時中開票之夜,台北市長選情大致底定,陳時中現身向在場民眾致意 。（圖／記者李毓康攝）

▲陳時中承認敗選，現身向在場民眾致意 。（圖／記者李毓康攝）

事實上，前桃園市議員王浩宇選前之夜，就在政論節目「年代向錢看」上坦言，他的支持者或有在看他臉書的人都是比較深綠，不過他認為這有一定的價值，因為基本盤非常重要，「如果連我們自己的支持者都不理解政策，或是對手針對疫苗攻防的造謠，我們卻沒辦法回應，那這樣民進黨會更傷」，所以他認為要對「同溫層」負責，再讓這些人去影響其他人。

王浩宇強調，民進黨的年輕世代應該要更有戰力，因為過去民進黨是戰鬥出來的，不過現在連回應議題的能力都相當的差，這部分是未來要努力的。

▲▼ 。（圖／年代向錢看）

▲王浩宇強調「同溫層」的重要性。（圖／年代向錢看）

緊接著，高嘉瑜現場直接打臉王浩宇，她表示，民進黨在這次選戰中訴諸同溫層「出來投票就會贏」，然而同溫層這樣的滾來滾去，能夠滾出來多少選票，絕對是民進黨的一大考驗。

「民進黨的基本盤到底包括哪些？」高嘉瑜認為，除了深綠以外，其中還有淺綠、年輕人、中間選民，然而為何民進黨這次選得如此辛苦，尤其是過去8年以來，民進黨在基隆市、桃園市、新竹市的執政成績皆不錯、市長滿意度很高的狀況下卻選得如何艱困。

高嘉瑜直言，民進黨前陣子出現了一些網軍、側翼到處出征別人、在網路上分化同志，卻沒有辦法將理論說服其他人，尤其是發表的文章得不到中間選民、年輕人的信任，這時候再強調「同溫層」都是自己取暖，更多的說明與解釋也無法說服其他人，這是一個非常嚴重的問題。

▲▼ 。（圖／年代向錢看）

▲高嘉瑜認為「側翼網軍」是民進黨在選後需要檢討的議題 。（圖／年代向錢看）

高嘉瑜表示，側翼網軍這陣子出征對象，包括了過去非常支持民進黨的「館長」陳之漢、議員王世堅，或是黨內同志，甚至連新竹高中生在校內模擬投票都被出征，「這個時候年輕人會怎麼看待民進黨？他們會認為，我們自己都在分化、不團結，這只會讓年輕人看笑話」。

「為什麼民進黨會變成這樣？」高嘉瑜認為，側翼網軍的問題對於民進黨在中間選民、年輕人的支持上是很大的傷害，這部分將會是選後需要被檢討的重點之一。

►鍋寶「不鏽鋼保鮮盒」4入才890元！保存食物、直接加熱太方便

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
獨／「最仙里長」轉戰議員失利　曝未來方向
快訊／民眾黨名單出爐！14席縣市議員當選
蔣萬安掃57萬票「光復首都」　陳時中、黃珊珊最終票數出爐
快訊／林穎孟宣布敗選　感性告別
快訊／新北「落選里長」驚傳遭黑衣人圍毆！
快訊／王浩宇開戰高嘉瑜：側翼是幫黨澄清的熱心支持者
快訊／蘇貞昌口頭請辭獲慰留　蔡英文：確保各項重大政策能持續推
快訊／民進黨大敗　蔡英文宣布即刻請辭黨主席
LIVE／民進黨指標縣市全滅　蔡英文發表談話
快訊／新百里侯全出爐！國民黨大勝「狂掃13縣市」　民進黨保5
分析／「仇恨值」發酵！綠營創黨以來史上最慘　版圖退回北港溪以
快訊／民進黨大敗！執政縣市「4＋1」　指標縣市全滅
快訊／斷開曹格14年婚姻！　吳速玲吐心聲
快訊／超驚險！周春米宣布當選屏東縣長
快訊／國民黨大勝！朱立倫喊話蔡英文「回來當總統」
快訊／「韓星級正妹」何芝寧當選里長！
快訊／柯文哲已致電蔣萬安　「別讓台北市政延誤」儘速安排交接
快訊／白眼女神黃捷超狂！「高雄最高票」票數破2.7萬
台灣選民向國際證明4件事！李艷秋：接下來看蔡英文如何自我了斷
快訊／民進黨指標縣市全滅　蔡英文21：10發表談話
九合一慘敗！民進黨主席恐換人　學者曝3可能人選

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

日本神人預測「只有這縣市沒中」　PTT激喊：國師阿

台北第6選區「只有她沒連任」　當選名單一圖看！國民黨搶7席過半

民眾黨名單出爐！14席縣市議員當選　柯文哲曝「卸任後規劃」

分析／民眾黨搶下新竹延續柯文哲政治生命　2024怎麼選考驗柯智慧

北市5選區「女力當道」！應曉薇高票當選、洪婉臻奪關鍵1席

蔣萬安掃57萬票「光復首都」　陳時中、黃珊珊最終票數出爐

獨家／「最仙里長」轉戰議員失利　曝未來方向：可能不會再從政

許淑華宣布當選南投縣長　喊告網軍側翼「2024下架民進黨」

激戰高雄三民！罷韓4君子張博洋當選成大黑馬　打敗2現任議員

九合一大選挫敗　蔡英文：地方深耕不足、人才養成不足

陳喬恩初見老公被誇「保養得很好」　暴怒：全世界沒一個女人想聽到！

張穎穎認了「睡在汪小菲旁邊」！　張蘭賣床墊酸具俊曄：別睡別人的

19歲劉子銓「顧妹到睡著」邊睡邊親　抱到冒汗...趙小僑.劉亮佐吐槽：遜！

聰明小牛想偷跑出棚子 僅靠舌頭舔鎖成功逃脫

逆向車殺出橫插搶車位　駕駛看傻警：可罰3600

工人跨護欄高空俯身刷油漆　只靠安全繩！網驚：快腿軟

貼心貓皇「進電鍋」幫洗米　奴才無奈：那不是貓砂欸

9、10月統一發票開獎　千萬得主是不是你？

萌弟求唸書卻被回「我不要」　崩潰大哭...媽：書名長這樣

開箱大白鯊玩具入浴球　丟水中秒冒出吐血鯊魚

日本神人預測「只有這縣市沒中」　PTT激喊：國師阿

台北第6選區「只有她沒連任」　當選名單一圖看！國民黨搶7席過半

民眾黨名單出爐！14席縣市議員當選　柯文哲曝「卸任後規劃」

分析／民眾黨搶下新竹延續柯文哲政治生命　2024怎麼選考驗柯智慧

北市5選區「女力當道」！應曉薇高票當選、洪婉臻奪關鍵1席

蔣萬安掃57萬票「光復首都」　陳時中、黃珊珊最終票數出爐

獨家／「最仙里長」轉戰議員失利　曝未來方向：可能不會再從政

許淑華宣布當選南投縣長　喊告網軍側翼「2024下架民進黨」

激戰高雄三民！罷韓4君子張博洋當選成大黑馬　打敗2現任議員

九合一大選挫敗　蔡英文：地方深耕不足、人才養成不足

日本神人預測「只有這縣市沒中」　PTT激喊：國師阿

林義豐敗選　感謝大家陪他走完這最後一哩路

網揭「最容易戀愛腦」3大星座！Top 1另一半說的都對，甚至忽略自己

台北第6選區「只有她沒連任」　當選名單一圖看！國民黨搶7席過半

民眾黨名單出爐！14席縣市議員當選　柯文哲曝「卸任後規劃」

分析／民眾黨搶下新竹延續柯文哲政治生命　2024怎麼選考驗柯智慧

北市5選區「女力當道」！應曉薇高票當選、洪婉臻奪關鍵1席

蔣萬安掃57萬票「光復首都」　陳時中、黃珊珊最終票數出爐

獨家／「最仙里長」轉戰議員失利　曝未來方向：可能不會再從政

許淑華宣布當選南投縣長　喊告網軍側翼「2024下架民進黨」

牙醫師曝「療癒洗牙畫面」　震碎大片牙結石黑垢秒消失

政治熱門新聞

快訊／叫她先知！高嘉瑜「一屍五命」100%命中

不斷更新／台北市長開票了！

不斷更新／各縣市當選名單一次看

爆乳田慎節當選市議員！

黃珊珊哽咽！最大嘉賓雨中坐輪椅挺

快訊／最美里長候選人當選！　陳紫渝情緒激動

民進黨大敗「側翼怒了」！發文要高嘉瑜閉嘴

快訊／高嘉瑜「一屍五命」成真！　民進黨北北基桃竹全落後

明投票日　今晚12點後做這些事可罰

即／苗栗開票1小時！國民黨謝福弘宣布敗選

快訊／高嘉瑜怒開第一槍！　抓第一戰犯

影／陳時中哽咽宣布敗選　兒子陳彥安淚水止不住

朱立倫穿KMT外套投票　中選會回應了

不斷更新／高虹安自行宣布當選！　現場支持者嗨爆

更多熱門

相關新聞

廖達琪／蔡英文的傲慢與偏見

廖達琪／蔡英文的傲慢與偏見

九合一地方選舉結果，不出各方事先評估，民進黨敗選。22席縣市首長，僅得5席，比原來的7席掉2席，民進黨元氣大傷，中部也進展不大，南部的台南、高雄及屏東贏得都不算亮眼。這筆輸的帳，民進黨主席蔡英文應是無可推卸，責無旁貸。

哪縣市不意外？選民：雙霸天躺著選

哪縣市不意外？選民：雙霸天躺著選

九合一慘敗！民進黨主席恐換人　學者曝3可能人選：2024是關鍵

九合一慘敗！民進黨主席恐換人　學者曝3可能人選：2024是關鍵

民進黨大敗「側翼怒了」！發文要高嘉瑜閉嘴

民進黨大敗「側翼怒了」！發文要高嘉瑜閉嘴

民進黨九合一大選表現差　學者：有人會慢慢跟蔡英文切割

民進黨九合一大選表現差　學者：有人會慢慢跟蔡英文切割

關鍵字：

高嘉瑜王浩宇蔡英文

讀者迴響

熱門新聞

潮T印「6字英文」！實際意義網吐了

汪小菲「愛就愛了」高調認了張穎穎！告白截圖外洩

快訊／叫她先知！高嘉瑜「一屍五命」100%命中

「有沒有口交」牙醫一看就知道！1跡象洩端倪

他中午才去投票「見到1景象哭了」！聽到里長狂廣播

不想愛愛？「做6種運動」性能力大爆發

不斷更新／台北市長開票了！

不斷更新／各縣市當選名單一次看

兒沉迷電動　爸媽一招讓他3天求饒

貓僵硬癱倒稻田　近看見驚人真相

吳亦凡媽媽「親手送兒子進監獄」！豬隊友內幕曝光

汪小菲打給吳宗憲「取暖40分鐘」！

爆乳田慎節當選市議員！

葛斯齊爆網路瘋傳汪小菲錄音檔！

是你嗎？全聯開出2百萬發票特獎

更多

最夯影音

更多
陳喬恩初見老公被誇「保養得很好」　暴怒：全世界沒一個女人想聽到！

陳喬恩初見老公被誇「保養得很好」　暴怒：全世界沒一個女人想聽到！
張穎穎認了「睡在汪小菲旁邊」！　張蘭賣床墊酸具俊曄：別睡別人的

張穎穎認了「睡在汪小菲旁邊」！　張蘭賣床墊酸具俊曄：別睡別人的

19歲劉子銓「顧妹到睡著」邊睡邊親　抱到冒汗...趙小僑.劉亮佐吐槽：遜！

19歲劉子銓「顧妹到睡著」邊睡邊親　抱到冒汗...趙小僑.劉亮佐吐槽：遜！

聰明小牛想偷跑出棚子 僅靠舌頭舔鎖成功逃脫

聰明小牛想偷跑出棚子 僅靠舌頭舔鎖成功逃脫

逆向車殺出橫插搶車位　駕駛看傻警：可罰3600

逆向車殺出橫插搶車位　駕駛看傻警：可罰3600

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面