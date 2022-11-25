女友買新車！摳男狂搭便車「拒補貼油錢」嗆：小氣單身一輩子

▲男網友搭女友的順風車，不滿對方提出要補貼油錢。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

不管是情侶還是夫妻，應該互相尊重。一名男網友抱怨，女友買了一輛新車，因此他開始搭順風車，還視為理所當然，讓女友有點不爽，希望他補貼油錢，沒想到他回嗆了對方一串話，還放話「小氣妳就單身一輩子！」

原PO在臉書《靠北女友2.0》提到，女友買了一輛新車，外型小巧好停車，比較不怕會發生擦撞，因此他往後習慣搭便車，出門就會順便問能不能載他，一開始女友很樂意，但是後來就有點不開心，希望他可以幫忙補貼點油錢。

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原PO認為，車子明明是女友的，卻還要跟他計算這些，覺得對方太小氣，回嗆：「車子名字誰的？妳用得多還是我用得多？計較這些不累嗎？連這些小錢都要計較這麼窮啊？小氣妳就該單身一輩子！」結果女友聽完這番話就哭了，但他完全不覺得自己有什麼問題，「我有說錯嗎？我只是按照網友講的說而已啊」。

貼文曝光後，引發網友砲轟連連，「應該讓你單身才對！」、「網友表示不背這鍋」、「你好可憐喔，一輩子單身免費仔」、「你說的沒錯，小氣就該單身一輩子，完全適合套用在你身上」、「哭啊，你活該單身孤獨終老」、「這麼厚臉皮的話，也就只有你講的出來」。

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