爪爪注意！中信兄弟二連霸　台中11／20封王遊行路線出爐

▲中信兄弟奪台灣大賽冠軍，市府及球團將在11月20日舉辦封王遊行。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

中信兄弟日前獲得中華職棒2022年度總冠軍，完成二連霸。台中市運動局與中信兄弟球團宣布，將於11月20日舉辦「中信兄弟封王遊行感謝祭」，以「市政公園」為首站，終點設於台中洲際棒球場，沿途「不停靠」慢速行進，讓球員向市民揮手致意，球迷也可一睹冠軍隊風采。另外，台中捷運公司也宣布，將設文心崇德站做為中信兄弟主題車站，遊行當天將舉辦一系列慶祝活動。

▲中信兄弟二連霸，11/20封王遊行路線表出爐。（圖／台中市府提供）



中信兄弟球團表示，11月20日將於台中市政府旁的「市政公園」為首站，榮耀開場！預計11時出發，路線為市政公園府會園道、市政北三路、文心路二段、市政路(金色三麥市政店)、惠中路一段、青海路二段、文心路三段(文華高中)、文心路四段、崇德路二段、崇德路三段(中國信託銀行洲際分行)、崇德十九路、四平路、終點台中洲際棒球場。

台中捷運則在文心崇德站打造的「猛瑪•鋼鐸拉」主題車站，當天將舉辦一系列慶祝活動，球迷可至車站2樓蓋總冠軍紀念戳章收藏，另外，市政府站也設有締造史上百局勝率最高投手吳哲源立牌迎接旅客；文心崇德站則新增福來喜、林書逸、陳文杰等球星立牌讓球迷打卡朝聖，拍得過癮。