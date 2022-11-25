許淑華選前之夜徒步掃街　讚蔡培慧可敬對手...承諾永伴鄉親

記者高堂堯／南投報導

9合1地方大選前之夜，國民黨南投縣長候選人許淑華分別規劃在全縣2大票倉南投市、草屯鎮，舉辦選前之夜音樂會活動，傍晚5時30分先與多位藍軍候選人合體，拉起「因為愛。責任在。為孩子而走」的紅布條，於南投市區徒步掃街拜票，動員數百名工作團隊和支持者沿路齊呼：「許淑華凍蒜（當選）！國民黨加油！」

▲許淑華（中）與藍軍候選人於南投市區徒步掃街拜票。（圖／記者高堂堯攝，下同）

許淑華出發掃街前表示，上個禮拜選擇在埔里、竹山2大鎮舉辦選前「黃金周」活動，今天是選前之夜，所以把自己最熟悉、自小成長的「本命區」南投市和草屯鎮，列為最重要區域，除了分別舉辦音樂會，希望在最後用最輕鬆的方式、歡樂的氣氛跟所有鄉親一起同樂。

綠營對手蔡培慧同時間於南投市舉辦選前之夜活動，並再度請到副總統賴清德站台，許淑華表示一路走來，看到蔡培慧也是拚戰到最後一刻、精神可嘉，是可敬的對手。

不過許淑華日前在政見發表會曾質疑蔡培慧若敗選就會離開南投，稍早也意有所指地說，自己20年沒有離開過南投，要用最誠摯的心情承諾會永遠和鄉親站在一起，「這裡是我的家、不是故鄉」，會把握今天最後幾個小時、靜待明天的佳音。