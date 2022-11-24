偷機車趕看電影...忘了停哪笨賊車海中苦尋　警靠刺青逮人

▲▼男子順手偷機車趕去看電影，警方調閱監視器，靠著右臂刺青，當天即順利逮到人。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市29歲的楊姓男子日前清晨發現路旁1輛鑰匙未拔的機車，於是順手牽「車」加足油門離去，台中警方獲報沿途調閱監視器，發現機車在下午5點多騎進百貨公司地下室，員警埋伏在機車旁等待現身，楊嫌最後是出現了，卻找不到剛偷來的機車，在一片車海中來回找尋，警方最後是憑著右手臂的刺青，確認楊的身分並將他逮捕。

台中市警察局第二分局育才派出所日前早上8點多獲報，27歲賴姓女子報案指出，她停在雙十、自由路旁停車格內的機車被偷了，她坦承是疏忽未拔掉鑰匙，才被人騎走。

巡佐劉易軒、警員石証穎、簡大淵、陳冠仲等人，立即分工沿途調閱監視器，發現竊賊手法熟練，過程中曾換過衣服，機車置物箱都是他的衣服，試圖躲避查緝，人車在當天下午5點進入百貨公司地下室，員警在一片車海中找到失竊機車，在一旁等待楊嫌出現。

不久，楊嫌和友人吃完飯、看完電影後走到地下室，但忘了車停在哪裡，也在四處張望找尋，員警原本要等楊找到車，來個人贓俱獲，無奈楊嫌一直找不到車，只好現身逮人，楊嫌一度否認犯行，直到指出右手臂露出的一小塊刺青，他才坦承行竊，警方偵訊後將全案依竊盜罪函送。

警方呼籲，民眾停好機車離開前，務必要記得拔取鑰匙，切勿因一時疏忽讓宵小有機可趁，不過，警方的苦口婆心，有時也換來不懂感恩的車主白眼對待，員警巡邏時如果發現機車上有未拔的鑰匙，會把鑰匙拔下帶回派出所，在機車上貼一張到派出所領回的通知單，無奈，車主到了派出所，反而抱怨害他多跑一趟，令人感嘆「好心沒好報」。