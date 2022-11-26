激戰高雄三民！罷韓4君子張博洋當選成大黑馬　打敗2現任議員

▲主席陳奕齊（中）落淚表示，接下來基進黨要改變台灣選舉遊戲。（圖／記者許展溢攝）

記者賴文萱／高雄報導

九合一大選落幕，高雄市議員激戰結果也正式出爐！第7選區三民區這次因人口數下滑，議員席次由原本8席減一席剩下7席，戰況也格外激烈，上演13搶7局面，其中，代表台灣基進出征的罷韓四君子之一的張博洋，這次奪下該選區第四高票當選新科議員，成為最大黑馬。

高雄第7選區（三民區）今年席次從8席變7席，但候選人高達13人，除了現任議員勢必會有1人落馬，加上來勢洶洶的新人，戰況相當激烈。

▲張博洋挺過失言風波，這次當選議員成大黑馬。（圖／資料照／地方中心攝）

根據中選會公布的開票結果，這次當選名單為國民黨黃柏霖、國民黨黃香菽、民進黨康裕成、台灣基進張博洋、民進黨鄭孟洳、民進黨何權峰，以及國民黨曾俊傑。

在今天下午4點開始開票後，台灣基進總部前就架起舞台和電視牆，張博洋的開票狀況就非常好，票數甚至贏過多位現任議員，最後以該選區第4高票14687票，得票率9.69%，正式當選新科議員。

張博洋說，非常感謝大家的陪伴走到今天，但全台有很多候選人都很努力，拜託大家都能再替其他基進的夥伴加油打氣。他也提到這段期間有很多風風雨雨，有些是自己太衝動造成，有些則是大環境，但留下來的人，沒有一個人是為了自己，都只是希望台灣有更好的未來。

第七選區當選名單

國民黨黃柏霖

國民黨黃香菽

民進黨康裕成

台灣基進張博洋

民進黨鄭孟洳

民進黨何權峰

國民黨曾俊傑

而現任議員時代力量林于凱、國民黨童燕珍則確定落馬。林于凱稍早也在臉書發文表示，感謝4年前市民給予他的機會，讓他能以基層勞工身份進入議會，這四年來，每一天，他都戰戰兢兢，不管是市政質詢，或是陳情服務，他跟他的團隊，都以高標準自我要求。

然而，這次的選舉，並沒有獲得足夠市民的認同。林于凱說，他不會說「我們不夠努力」這樣的話，因為整個團隊，四年來，都是拚盡全力，這次沒有通過檢驗，他對於團隊的努力感到心疼，但也不喪志，這四年的經驗，讓他從行政到立法部門，從中央到地方，都有了完整的歷練，也了解許多地方政治改革，所面臨的困難、與亟待突破的地方。

林于凱說，他會把這樣的經驗，提供給所有時代力量本次當選的議員，讓台灣在地方政治的改革上，能夠一棒接一棒，秉持專業問題、理性監督的精神，讓地方議會的品質，能夠持續向上。他也認為，台灣政治上，第三勢力的存在，是無可或缺的力量，他將會持續用他的方式，去協助具備監督能力的第三勢力，在台灣的發展。