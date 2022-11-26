分析／民進黨執政縣市退守「4＋1」　蔡英文請辭誰搶黨機器一次看

記者呂晏慈／台北報導

九合一選舉結果出爐，民進黨指標縣市台北市敗選收場，尋求連任的基隆市、桃園市、新竹市全敗，執政版圖退回北港溪以南，綠營執政縣市數目從7席降為「4＋1」席。總統蔡英文晚間宣布即刻辭去黨主席職務，依照2018年黨主席補選時程推估，至少會花1個月進行補選程序，且因該角色將牽動2024年總統及立委選舉佈局，各派系均高度戒備，目前包括被視為綠營儲君人選之一的副總統賴清德，以及此次積極參與台北市輔選的前副總統陳建仁，動向都備受關注。

▲身兼民進黨主席的總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

回顧2018年九合一選舉，由於民進黨大敗，蔡英文開票當天晚間舉行記者會發表談話，由時任民進黨秘書長洪耀福、民進黨選對會共同召集人陳明文、選對會成員黃承國等人陪同，宣布即刻請辭民進黨主席一職，對地方選舉的結果負起完全責任，並於隔年1月6日完成黨主席改選程序。

時隔4年後，民進黨再度於地方選舉全面潰敗，且縣市首長席次僅「4＋1」，比1989年剛創黨時擁有6席縣市首長還要慘，蔡英文今晚舉行記者會，宣布即刻請辭黨主席職務，進一步牽動黨內派系備戰2024的策略佈局。

據指出，被視為綠營儲君人選、派系屬於新潮流的賴清德，今年在輔選過程中不遺餘力，除了全台走透透拉抬黨籍縣市首長及縣市議員等候選人氣勢，也跨縣市與候選人合體掛出「信賴台灣」看板，動作頻頻，積極儲備政治能量。黨內並關注，長期支持賴清德、完成屏東縣長傳承任務的潘孟安，以1萬多票驚險差距延續南台灣政治香火後，是否有機會進入黨機器，甚至進一步為入閣之路鋪路，為賴清德率先攻下一城。

而擔任民進黨台北市長候選人陳時中競選總部主委的前副總統陳建仁，在選舉期間不遺餘力為陳輔選，多次以政治性發言公開抨擊對手，戰力十足，扭轉過去他「學者」、「聖騎士」的形象，儘管首都選戰以吞敗收場，仍被評為有機會是英系佈局2024的一枚活棋，可仔細觀察。

此外，派系屬性為正國會的新北市長候選人林佳龍未來動向一直以來都備受關注，但他此役狂輸尋求連任的新北市長侯友宜，不僅無法將侯牽制在新北市，還一舉摜破2018年「蘇貞昌門檻」30萬票，連綠營基本盤都全面失守，將來如何延續自身政治能量仍是未知數。

▲副總統賴清德今年賣力輔選，全台走透透。（資料照／記者林敬旻攝）

▲屏東縣長潘孟安在交棒後的動向備受關注。（資料照／記者湯興漢攝）

至於此次未能成功連任的桃園市、基隆市、新竹市等縣市方面，派系為正國會的基隆市長林右昌雖未能如願交棒立委蔡適應，但其從政歷練完整，又擁有治理實績，是否有機會被延攬進入內閣，黨內仍抱有期待。

另在被視為關鍵指標縣市的桃園市方面，此役被視為藍綠陣營的主席保衛戰，對國民黨主席朱立倫來說，身為「老縣長」有輸不得的壓力，有志挑戰總統大位的桃園市長鄭文燦過去數月賣力輔選，全力拉抬候選人鄭運鵬氣勢，力拚鞏固北台灣最關鍵的綠色執政版圖，儘管最終綠營以些微票數差距惜敗國民黨對手張善政，鄭文燦下一步有沒有機會入閣，或有其他政治動作，都是動見觀瞻。