分析／挾九合一大勝朱立倫由黑翻紅　親征2024還是扮「造王者」？

▲國民黨中央朱立倫選後發表談話，唯有無私無我，國民黨才有機會在2024勝選。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2022年九合一地方大選國民黨再創佳績，黨主席朱立倫6都過半承諾順利達標，尤其奪回台北與桃園2都，更具指標意義。國民黨大勝，外界也好奇朱立倫的下一步。對此，黨內盛傳朱有意再度挑戰總統大位，但知情人士指出，朱眼前會乘勝打贏立委補選，接著扮演「造王者」角色，做好迎戰2024大選的準備。

朱立倫2016年透過「換柱」的方式參選總統，最後以381萬票輸給民進黨蔡英文。2018年12月25日，朱卸任新北市長、交棒予侯友宜時，當天再度宣布參選2020總統，但最後在黨內初選落敗給前高雄市長韓國瑜；而韓則是以552萬票輸給蔡英文。如今朱立倫年方60歲，黨內盛傳，他會挾著九合一地方大選勝選餘威，第三度挑戰總統大位。

不過黨內人士指出，朱立倫若想自己參選總統，代表他已存有私心，便不適合由其辦理總統及立委提名作業；否則「球員兼裁判」，最後誰都不服氣，不只朱淪為「吳敦義2.0」，國民黨也將陷入紛爭。

值得注意的是，在這次九合一大選最後階段，週刊爆出，朱立倫可能會將總統提名時程提前到明年4月，而侯友宜的第二任期才剛於12月25日就職，短時間內不便登記黨內初選，唯恐遭致「剛連任就落跑」的罵名，因此黨內認為，這是朱立倫「卡侯」 的小手段。不過這則報導很快就遭到朱立倫強力否認。

國民黨最為人詬病的是，不僅失敗會內訌， 勝利也會內鬥，所以前高雄市長韓國瑜其實早已向朱立倫傳話，「2024年國民黨的負責人絕對不能自私自利，心胸要打開，誰能贏、能力強，就支持誰參選。」而朱立倫本人也說過，「如果我要選總統，幹嘛來接這個黨主席？」換言之，朱立倫也深知擔任黨主席不能「球員兼裁判」。一位近朱人士直言，朱立倫會妥善制定公平的初選機制，扮演好「造王者」角色，依據黨內民主機制推出最好的總統候選人。

其實朱立倫在26日國民黨勝選記者會上就指出，在這場選戰中，黨中央只是配角，都是助選員、啦啦隊而已，也感謝所有在選戰中所有輔選與助選的人，他沒有將功勞往自己身上攬，甘於自居總教練角色，這無異是對外釋出訊息，他的最高目標，是協助國民黨重返執政。

知情人士說，朱立倫眼前會先趁勝追擊，先好好打贏明年1月的立委補選，尤其台北市中山、北松山是台北市長當選人蔣萬安的本命區，必定受到媒體高度關注，若被民進黨奪回的話，不只蔣萬安顏面無光，國民黨2022大勝的氣勢也將倒吸一口涼氣；該人士進一步表示，補選之後接著朱立倫會以總統勝選、國會過半為目標，力拼國民黨重返執政。

針對國會過半議題，事實上，朱立倫年中曾在一場媒體餐敘表達此事之重要性，並提及如果國民黨主席出任行政院長，最好要有國會過半的支持，這樣權力才會穩固。對於這番談話，黨內研判朱可能有意在不分區立委名單中壓軸登場，順位可能是剛好過半的第15位，這不只象徵帶領國民黨國會過半，也比當初自列第10位、後因黨內抗議又改為第14位的前主席吳敦義更有誠意、更少爭議。倘若朱立倫成功當選立委，加上國民黨國會過半，朱便有出任立法院長或行政院長的政治籌碼。