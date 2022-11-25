蔡培慧母、賴燕雪女兒先後站台力挺　選前之夜親情牌催票也催淚

記者高堂堯／南投報導

九合一大選進入尾聲，民進黨南投縣長候選人蔡培慧把握最後階段全力催票，今天分別在南投市、草屯鎮與市長候選人賴燕雪、草屯鎮長候選人曾煌棊舉辦選前感恩音樂會及遊行；蔡培慧母親感性表示，要把女兒「捐給南投」，賴燕雪的女兒也表示認同母親從政是基於大愛，全力支持她們當選。

▲蔡培慧（右）手持姪女送的手作玩偶「蔥娃娃」跟「蒜頭娃娃」，母親也出席站台。（圖／蔡培慧競選總部提供）

蔡培慧說，近兩天全力衝刺，親自打電話一一拜票、催票、固票，最後一刻不錯過任何能努力的機會；她上台致詞提到，下午收到摯友傳來的鼓勵訊息，表示雖然這是一場艱辛挑戰，很不捨她沒有雄厚財力及家族派系卻選擇從政，但他也知道有蔡培慧投入政治對國家是好事，因為在政治上充滿算計，蔡培慧卻是例外。

▲▼蔡培慧由農委會主委陳吉仲陪同掃街拜票。（圖／蔡培慧競選總部提供）

蔡培慧的母親今晚也上台，表達對女兒蔡培慧的疼惜與肯定：「女兒有一顆憨膽來從政，但專業負責又清廉的個性，讓我願意把女兒捐給南投捐給國家，好好來為鄉親做事。」一席話當場讓蔡培慧淚流不止、擁抱母親；蔡的姪女也突襲送上手作玩偶「蔥娃娃」跟「蒜頭娃娃」，祝福姑姑高票當選。

賴燕雪的女兒張瓊文也感性表達對母親的心疼，她說從小因母親從政、無法有太多時間陪伴她長大，也曾經不諒解母親，直到陪母親到長照據點，才知道賴燕雪為長輩、為南投市的付出是大愛，讓她決定全力支持母親投入市長選舉。