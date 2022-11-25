響應國際素食日！新北結合惜食餐廳　推蔬食用餐優惠

▲「呷米蔬食」老闆娘王淑珍頻繁拜訪各地有機農友尋求長期合作。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

每年11月25日是國際素食日，吃蔬食除了有益身體健康之外，生產蔬食因消耗的能量更少也對環境更加友善。新北市農業局推動惜食餐廳計畫，結合惜食餐廳推蔬食用餐優惠，歡迎大家響應國際素食日，用實際行動支持惜食及蔬食理念，到店消費支持惜食餐廳！

農業局表示，位於新北市新店區的「原粹蔬食作」推出消費集點活動，可兌換店內主打的特色蔬食料理與甜點；新北市板橋區的「粩泰泰-泰式料理」，也有提供美味的無肉奶蛋蔬食料理。農業局這次也特別與「呷米蔬食」惜食餐廳合作，店家配合國際素食日，發起用餐贈送有機豆漿活動。

▲「呷米蔬食」堅持使用台灣本地生產的有機農產品。

農業局說，「呷米蔬食」位於台北市中正區，除大量使用格外品入菜外，店內超過95%食材皆選用台灣有機、友善農產品，老闆娘王淑珍恪守「從餐桌到產地」的經營原則，認為唯有讓消費者先瞭解有機食材的價值，才能真正有效推廣有機農業，為此「呷米蔬食」堅持使用台灣本地生產的有機農產品。

老闆娘本人更是頻繁地拜訪各地有機農友尋求長期合作，盡最大努力讓店內菜色多樣化且營養均衡，並透過店內廚師巧手將各種當令食蔬料理成一道道美味佳餚，其中更有許多來自新北農友的心血結晶，如金山彩田米、三芝蜂蜜等等，王淑珍表示，過去多次與新北市農業局合作，屢屢會發現非常優質的新北農產品，進一步激發「呷米蔬食」的創意，豐富店內的菜單。

▲新北板橋區「粩泰泰-泰式料理」提供美味的無肉奶蛋蔬食料理。

王淑珍表示，「呷米蔬食」將素食理念昇華，從單純吃素拓展到吃天然、吃當令的蔬食，有機農產品不可避免地會有許多其貌不揚的格外品，但透過餐廳大廚的料理技巧，讓有機友善原型食材搖身一變，烹飪出不輸給市面上未來肉、植物肉的蔬食佳餚。另外餐廳目前正在參與票選「永續星球餐盤料理」，關心環境永續議題的朋友們請務必投下寶貴的一票，12月底前每日皆可投票一次，以實際行動支持惜食餐廳。

農業局長李玟表示，新北市推廣惜食理念，積極媒合餐飲業者使用蔬果格外品。餐廳使用格外品入菜必須投入更多心力及巧思，非常需要大眾以實際行動支持新北惜食分享餐廳，響應國際素食日，不妨至這些惜食餐廳用餐。對惜食議題有興趣的朋友也歡迎追蹤「新北市農業局-稼日蒔光」FB粉絲專頁或「新北惜食分享網」，關注惜食新知。

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