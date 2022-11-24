新北捷運局批林佳龍喊「溪北捷運」是口水捷運　將重蹈廢BRT失敗覆轍

▲捷運局長李政安強調，新北市提出的五股泰山輕軌捷運方案經過專業評估、全盤思考等嚴謹步驟提出。

圖、文／新北捷運局提供

新北市政府捷運局長李政安表示：目前新北市提出的五股泰山輕軌捷運方案，是經過專業評估、全盤思考等嚴謹步驟，非常負責任地推出，財務規劃也已通過交通部專家及時任部長的林佳龍通過與國發會的審查，代表可以永續經營，而林佳龍提出的溪北中運量捷運沒有確切的路線規劃與財務、運量評估，只單以「中運量」口號企圖矇騙市民，完全沒有專業評估與分析。

林佳龍於2014年上任臺中市長後，於2015年7月宣布廢止實行1年餘的快捷巴士（BRT）計畫，後於2017年3月遭監察院調查浪費公帑，糾正時任臺中市政府多年規劃的BRT系統全盤廢止，不符施政一致性有損市府形象，為廢除而廢除。而取代接替的台中捷運藍線直到3年後的2018年10月行政院始核定可行性研究，目前尚在辦理綜合規劃報告審議作業。而另一軌道政見「大台中山手線」（即「台中山海環線雙軌高架化計畫」）全長43.9公里，任內四年都在可行性研究毫無進展，對比於新北市4年內完成3線捷運，26公里26座車站成績相比，簡直天與地之差別。

捷運局長李政安質疑，林佳龍現行參選政見所提出溪北捷運，依照過往執行力，難道上任新北市長後將如同台中BRT般要廢掉國發會建議行政院核定的五股泰山輕軌捷運，改推無法實現、財務不可行且無法永續經營的溪北捷運嗎？ 溪北捷運就是口水捷運跟大台中山手線命運一樣，怎麼跟完整規劃尚待行政院點頭的五泰輕軌相比。