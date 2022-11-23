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林佳龍舉「30年前健康幼稚園」類比恩恩案　PTT鄉民傻眼：選瘋了

▲民進黨凱道造勢晚會，新北市長候選人林佳龍發言。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨新北市長候選人林佳龍。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市長選舉倒數，民進黨新北市長候選人林佳龍以「恩恩案」追打國民黨新北市長候選人侯友宜，23日舉出30年前健康幼稚園火燒車事件作為類比，要求當年喪子的侯友宜將心比心，給恩恩爸一個交代。然而，林佳龍此番言論讓大批網友傻眼，「侯從來沒拿自己兒子的事出來說嘴博同情， 民進黨選舉選到拿來說嘴，太下流了吧？」

據「自由時報」報導，林佳龍23日在中和掃街拜票時表示，侯友宜也有喪子之痛，過去也要求「責任」、「善後」，如今面對恩恩案卻無法以相同的方式處理，「如果拿來做比較，確實是雙重標準，這也是很多人心痛的地方」。

▲▼新北市長侯友宜專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲侯友宜20多年隨身帶著第二個女兒出生時，寫給已過世的兒子的紀念卡。（圖／記者湯興漢攝）

據悉，台北市私立健康幼稚園1992年5月15日，有53名師生及家長乘坐遊覽車要去遊樂園校外教學，卻在行經桃園縣平鎮市中興路時因短路起火燃燒，統計共造成9人輕重傷、23人死亡，死者包括侯友宜的獨子。

此外，老師林靖娟一度成功逃生，卻又衝進車內不畏火焰、搶救多名孩童成功，最終不幸死亡，被發現時遺體抱著4名孩童。林靖娟捨生救人的行為被入祀台北市忠烈祠，為第一位入祀忠烈祠的平民。

沉寂30年的悲劇因選舉在被提起，PTT網友看完紛紛留言，「這樣講不會加分啦」、「呵，你把人家喪子之痛拿出來打」、「他真的選瘋了，竟然拿這個出來打，不要忘了當年走的不只候的小孩」、「當年是一堆孩子走了，還有老師，拿這個出來講，腦袋到底在想什麼」、「你對台鐵事故傷亡者好像也兩套標準」。

▲林靖娟。（圖／翻攝自「靖娟兒童安全文教基金會」）

▲林靖娟老師成為台灣首位入祀忠烈祠的平民。（圖／翻攝自「靖娟兒童安全文教基金會」）

也有網友分享，他曾遇過一名音樂老師，手掌上有被玻璃割破的傷痕、背後也有燒傷的疤，事後才知道老師是健康幼稚園案的倖存者，也是被林靖娟老師丟出車外的孩子之一，「她說她當時很小又矮，印象也很模糊，但她之永遠記得林老師衝過來把她抱起來，要她不要怕要乖，後來她的記憶就是騰空看到天空後摔在很燙的馬路上。林靖娟老師把她從窗戶丟出去，讓她撿回一條命。」

該名網友表示，音樂老師之後都不太敢靠近明火，灼熱感會讓她不自覺地恐懼，因此都選擇使用電磁爐或吃冷盤，沒想到此事件竟然要因選舉而再次被提出來。

另外，民進黨議員張志豪、何博文9月19日質詢侯友宜時，也播放侯友宜喪子之痛時的影片，對比「恩恩爸」的錄影畫面，要求侯開啟行政調查，扛起所有責任。

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