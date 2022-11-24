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「月薪未滿3萬者」創史上新低　逾半勞工月入3-5萬

▲主計總處：月入3萬至5萬元則增至503萬人、占54.99%。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

中央社

政府調升基本工資，以及廠商陸續調薪，讓月薪低於3萬的低薪族群人數逐漸下滑；主計總處今天公布人力運用調查統計，結果顯示，今年5月平均每月收入未滿新台幣3萬元者降至210.7萬人，寫下歷史新低。

主計總處每年5月均會進行人力運用調查，並於年底發布結果，各項數據中，又以民眾每月經常性收入的變化備受矚目。

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主計總處調查顯示，今年5月全體受僱就業者共914.6萬人，平均每月收入為4萬879元；進一步觀察不同收入的人數分布，月收不到3萬元降至210.7萬人、占比為23.03%，近10年大減18.65個百分點。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣說明，薪資本來就呈現自然成長，另一方面，政府持續調升基本工資，以及近幾年廠商調薪轉趨積極，均有助於提升薪資水準，令月薪低於3萬的人數愈來愈少。

月薪低於3萬的占比持續下滑，月入3萬至5萬元則增至503萬人、占54.99%；月薪5萬元以上也增至201萬人、占比升至21.97%。

除了低薪族人數變化，外界也關注人力運用調查當中的「非典型就業（部分時間、臨時性或人力派遣）」。

主計總處統計，111年5月非典型（部分時間、臨時性或人力派遣）工作者計79.8萬人，較110年10月（前期統計因疫情延至10月）微增1000人，占全體就業人數7.02%。

陳惠欣表示，當景氣不好，廠商會傾向先減少工時，然後減少臨時或派遣等人力，最後一步才會調整正職人力；反之景氣好時，廠商增聘人力，非典就業數便可能成長。

陳惠欣接著說，今年5月也有疫情因素干擾，但以失業率來看，和去年10月相比，失業情勢已有好轉，非典就業人數因而略微增加。

至於外界慣以勞動弱勢看非典型就業，陳惠欣表示，非典型就業當中有很大一部分是與產業特性有關，調查從事非典型工作主要原因，以「職類特性」占比最高、達39.36%，舉例來說，營建工程、代課老師、暑期工讀生短期工作需求者，等都屬於此類。

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關鍵字：

主計總處月薪基本工資

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