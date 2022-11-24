　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新北清純女大生「下海當小姐」爸媽怒轟學校　校方回應了

清純女大生「下海當小姐」 爸媽怒轟學校，校方回應了。（圖／林士傑攝）

▲清純女大生「下海當小姐」 爸媽怒轟學校，校方回應了。（圖／林士傑攝）

圖、文／周刊王

有家長控訴，女兒到大學住宿後與家裡斷聯，這名女大生到私立大學住宿後，不但夜不歸營，也與家中斷絕聯絡，父母再見到女兒時，竟成了新北市理容KTV的小姐，讓家長痛心疾首，想要去學校勸阻女兒，卻被校方以「學生有自主權」為由將父母拒於門外，不讓雙方碰面，不過對於家長的說法，校方也做出聲明回應，表示校方並無阻擋家長和女大生見面，而是「學生受到家暴因此懼怕與家屬直接見面」，並針對家長指控學生在校行為偏差的說法「有出入」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據聲明指出，女大生的家長指控學校阻擋他們見面，原因是女大生受到家暴因此懼怕與家屬直接見面，當家屬強行要進入宿舍見女大生時，值班教官在女大生的請求下委婉拒絕見面之情，同時教官也建議女大生透過致電方式告知家長，此外，關於女大生家長到宿舍和授課地點要求與該生見面的相關證明也已呈報教育部。

針對家長指控女大生在校行為偏差一事，女大生所屬科系導師，對女大生的學習態度表示肯定，加上熱心助人更被推選為班代，另外，宿舍管理員和教官皆表示，女大生是個遵守紀律的好學生，且教官諮詢女大生高中時期的師長時，都一致對女大生的學行態度和個人行為給予正面肯定，針對家長指控女大生在校行為偏差說法似乎有所出入。

除此之外，校方也已通報教育部並向所屬轄區警局備案基於保護學生的受教權與不願揭露家庭傷疤為原則，希望女大生的家屬能與學生建立良好的溝通管道與相處模式，盼家和萬事興。

▼真理大學聲明回應，表示並無阻擋家長和女大生見面，而是「學生受到家暴因此懼怕與家屬直接見面」，並針對家長指控學生在校行為偏差的說法「有出入」。（圖／真理大學提供）

清純女學生住校竟成理K小姐　真理大學聲明指「行為偏差說法有出入」

►買一組爽喝1禮拜，竹炭水超值下殺

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►超多好菌、超級有「酵」！宏醫敏8盒特價2911元

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
德國爆冷輸！業者曝有1人15萬買日本贏　猜中爽賺330萬
快訊／日本戲劇性2比1逆轉勝　德國連兩屆不敵亞洲隊伍
YT世足直播3.6萬人同歡嗨翻！結果竟是遊戲畫面

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新北清純女大生「下海當小姐」爸媽怒轟學校　校方回應了

大S「名床銷毀秀」掀兩岸關注！IKEA火速自薦：該買新的了吧

全台濕涼大雨彈襲！圖看「一周3變天」　恐有入冬最強冷氣團

YouTube上看世足直播？3.6萬人被騙「超嗨加油」竟是遊戲畫面

重機男恐飆時速200km　「導彈式追撞」計程車慘死！專家揭3大錯誤

情侶夜市射氣球被索5200元　攤商還原真相「想賴帳」：說要叫人來

有健身的一定喝過！台乳清蛋白龍頭「戰神」如何在歐美殺出血路？

蛋價飆漲回不去！　陳吉仲：承諾「解決蛋荒」，沒說「解決蛋價」

國家交響樂團攜手法國豎琴天后伊莎貝拉演出琴迷法蘭西

銷毀千萬床墊遭疑替代品　S Hotel：確實是S家載來「不清楚品牌」

被外界批台灣職籃水平差　魔獸直播力挺：值得肯定

苗栗女砂石車前失控自摔　運將急踩剎...險輾過！

黃子佼衰被汪小菲地圖炮掃到　無奈：都是22年前的往事了...

黏人薩摩耶被摸就開心　停手漸漸收起笑容還偷瞄

台64重機男撞計程車亡　司機沒開大燈父求道歉

電動打不到5mins她大手一揮　噴手把砸中電視「慘變蜘蛛網」

男帥氣丟「高旋轉」保齡球　全倒？下秒被擋板打臉攔下

萌娃見剃掉鬍子的爸爸　張嘴驚呆20秒：你誰？

女手機捕捉工人辛苦打拼　他發現後俏皮比愛心回應

阿根廷斷36場不敗神話！　梅西13年進球必勝紀錄終結

新北清純女大生「下海當小姐」爸媽怒轟學校　校方回應了

大S「名床銷毀秀」掀兩岸關注！IKEA火速自薦：該買新的了吧

全台濕涼大雨彈襲！圖看「一周3變天」　恐有入冬最強冷氣團

YouTube上看世足直播？3.6萬人被騙「超嗨加油」竟是遊戲畫面

重機男恐飆時速200km　「導彈式追撞」計程車慘死！專家揭3大錯誤

情侶夜市射氣球被索5200元　攤商還原真相「想賴帳」：說要叫人來

有健身的一定喝過！台乳清蛋白龍頭「戰神」如何在歐美殺出血路？

蛋價飆漲回不去！　陳吉仲：承諾「解決蛋荒」，沒說「解決蛋價」

國家交響樂團攜手法國豎琴天后伊莎貝拉演出琴迷法蘭西

銷毀千萬床墊遭疑替代品　S Hotel：確實是S家載來「不清楚品牌」

新北清純女大生「下海當小姐」爸媽怒轟學校　校方回應了

史上首位身障太空人　歐洲太空總署宣布人選

德國44年來第一次這麼慘！　下一戰對手西班牙狂進7球

PTT鄉民整理日本隊名單「22人旅歐」　先發球員5人在德國踢球

德國遭逆轉關鍵原因曝　球評：進球後有點大意、踢得保守

大S「名床銷毀秀」掀兩岸關注！IKEA火速自薦：該買新的了吧

德國又陷小組賽出局危機　傳奇隊長小豬道出「殘酷現實」

大S豪宅「每月3萬電費」用在哪？　房仲真心話：其實很節省了

正妹帶爸看世足「花86萬睡覺」自拍片瘋傳！球迷看呆：這才是有錢

有望首闖8強？日本爆冷退德國　森保一「神調度」成關鍵

魔獸現身聚會...李晶晶貼心幫夾菜！　「摟賈永婕燦笑」她笑喊：可以橫著走了

生活熱門新聞

重機男200km/hr「導彈式追撞」計程車慘死！專家揭3錯誤

「壯男宰殺大S床墊」畫面曝光　網看傻：一路好走

年底「4星座」愛情事業兩得意！

情侶夜市射氣球5200元　攤商還原真相

冬天來了！首波冷氣團恐報到　估台北13℃↓

大雨彈襲一周3變天　恐有最強冷氣團

口罩解封3階段規劃曝！王必勝：12月初戶外免戴「跨年要再想想」

工程師50萬買3情趣娃娃　原因讓醫師嚇呆

大S千萬床墊被送回S Hotel！飯店證實

3.6萬人看世足直播「超嗨加油」竟是遊戲畫面

雨還要下2天！入冬最強冷空氣下周抵台

熊大兔兔「只剩今天快載」　LINE加碼5款萌貼圖

「被處決床墊」是替死鬼？飯店回應了

第八輪快篩實名制12／1上路！2族群「免費領5劑」

更多熱門

相關新聞

年底「4星座」愛情事業兩得意！

年底「4星座」愛情事業兩得意！

2022年邁入尾聲，還有1個多月就將正式迎接2023年，塔羅牌老師艾菲爾公佈2022尾聲「願望必定能實現」的4個星座，分別是雙子座、水瓶座、處女座以及雙魚座，無論是愛情、事業只要把握好時機，許下的願望、目標必定都能實現，其中雙魚座在2022年的倒數階段運勢大開，除了將有更多機會展現自我光芒，過去幾年的醞釀，也會慢慢地顯現出來。

他罹胃潰瘍3餐狂嗑大蒜...3個月竟變胃癌

他罹胃潰瘍3餐狂嗑大蒜...3個月竟變胃癌

爸5位數包養嫩妹！男大生崩潰：我零用錢才5000

爸5位數包養嫩妹！男大生崩潰：我零用錢才5000

吃飯一家人1／王力宏輕鬆聚餐會忘年之交　富邦蔡家揪林志玲黑范夫妻吃慶「雙喜」

吃飯一家人1／王力宏輕鬆聚餐會忘年之交　富邦蔡家揪林志玲黑范夫妻吃慶「雙喜」

兩性作家提「5點」評汪小菲：人生借鏡

兩性作家提「5點」評汪小菲：人生借鏡

關鍵字：

周刊王下海女大生

讀者迴響

熱門新聞

偷情男女野戰　「私處被淋強力膠」曝屍森林

汪小菲會氣死！床墊銷毀「品牌回應了」

德國爆冷輸！超跑帥哥砸15萬重押日本贏　估爽賺330萬

張蘭代汪小菲寫稿「10點聲明」反擊大S

重機男200km/hr「導彈式追撞」計程車慘死！專家揭3錯誤

大S豪宅2個月電費逾9萬！專家揭燒錢怪獸

大S家銷毀床墊　頂級床墊業者沒聽過

全聯黑五來了！限時3天黑品買1送1

遭張蘭控婚內出軌具俊曄！

父病逝丟榮總太平間10年　貧女淚灑法庭訴原因

台南安南區傳爆炸4人炸傷

世足已慘輸2場！鳳梨不死心「再曝新下注內容」：要回穩了

汪小菲千萬床墊沒了！割爛送回收場

張穎穎參戰罵「S家噁心至極」截圖流出

他回宿舍驚見100kg巨鱷　網看1細節：吃了2人

更多

最夯影音

更多
被外界批台灣職籃水平差　魔獸直播力挺：值得肯定

被外界批台灣職籃水平差　魔獸直播力挺：值得肯定
苗栗女砂石車前失控自摔　運將急踩剎...險輾過！

苗栗女砂石車前失控自摔　運將急踩剎...險輾過！

黃子佼衰被汪小菲地圖炮掃到　無奈：都是22年前的往事了...

黃子佼衰被汪小菲地圖炮掃到　無奈：都是22年前的往事了...

黏人薩摩耶被摸就開心　停手漸漸收起笑容還偷瞄

黏人薩摩耶被摸就開心　停手漸漸收起笑容還偷瞄

台64重機男撞計程車亡　司機沒開大燈父求道歉

台64重機男撞計程車亡　司機沒開大燈父求道歉

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面