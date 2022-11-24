新北清純女大生「下海當小姐」爸媽怒轟學校　校方回應了

▲清純女大生「下海當小姐」 爸媽怒轟學校，校方回應了。（圖／林士傑攝）

圖、文／周刊王

有家長控訴，女兒到大學住宿後與家裡斷聯，這名女大生到私立大學住宿後，不但夜不歸營，也與家中斷絕聯絡，父母再見到女兒時，竟成了新北市理容KTV的小姐，讓家長痛心疾首，想要去學校勸阻女兒，卻被校方以「學生有自主權」為由將父母拒於門外，不讓雙方碰面，不過對於家長的說法，校方也做出聲明回應，表示校方並無阻擋家長和女大生見面，而是「學生受到家暴因此懼怕與家屬直接見面」，並針對家長指控學生在校行為偏差的說法「有出入」。

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根據聲明指出，女大生的家長指控學校阻擋他們見面，原因是女大生受到家暴因此懼怕與家屬直接見面，當家屬強行要進入宿舍見女大生時，值班教官在女大生的請求下委婉拒絕見面之情，同時教官也建議女大生透過致電方式告知家長，此外，關於女大生家長到宿舍和授課地點要求與該生見面的相關證明也已呈報教育部。

針對家長指控女大生在校行為偏差一事，女大生所屬科系導師，對女大生的學習態度表示肯定，加上熱心助人更被推選為班代，另外，宿舍管理員和教官皆表示，女大生是個遵守紀律的好學生，且教官諮詢女大生高中時期的師長時，都一致對女大生的學行態度和個人行為給予正面肯定，針對家長指控女大生在校行為偏差說法似乎有所出入。

除此之外，校方也已通報教育部並向所屬轄區警局備案基於保護學生的受教權與不願揭露家庭傷疤為原則，希望女大生的家屬能與學生建立良好的溝通管道與相處模式，盼家和萬事興。

▼真理大學聲明回應，表示並無阻擋家長和女大生見面，而是「學生受到家暴因此懼怕與家屬直接見面」，並針對家長指控學生在校行為偏差的說法「有出入」。（圖／真理大學提供）



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