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姐姐男友膩了想分手！　突向妹妹告白：看了妳睡姿有想法

姐姐男友說愛上原PO，想跟姐姐分手。（示意圖／Unplash）

▲姐姐男友突然跟原PO告白。（示意圖／Unplash）

圖文／CTWANT

近日一位網友表示，姐姐跟男友交往2年，她跟男方互動並不多，但最近去市區換手機剛好有聯絡，之後2人在吃飯時。男方說，他想跟姐姐分手，「比起妳姐，我比較喜歡妳」，他還說某次看到她的睡姿後，就產生了想法。

原PO在論壇《Dcard》發文說，「我姐在2年前交到現任，在酒局認識的，那時候我姐剛跟交往6年的男友分手，所以開始遊蕩在酒吧、夜店之類的地方，好像也開始約砲，反正就輾轉認識到了現任，而我本人慢熟，所以剛開始並沒有去跟他聊天之類的，到今年吧，他來我家的次數變多了，才開始慢慢跟他有互動有聊天，但也只有關於韓團跟日常生活而已。」

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原PO表示，最近她去市區買新手機，她在IG發了一個限動。男方問她，她在哪裡，要去找她。原PO說，她想說姐姐應該也會來就答應了，「但沒想到他自己一個人來，買完之後，他說要請我吃飯，我就想說不吃白不吃，我就答應了，當我們快吃完的時候，他就說，他想跟我姐分手。」原因竟是對姐姐沒有新鮮感。

原PO說，她聽了很氣，因為她覺得是破理由，「我差點去廚房拿菜刀出來，我就開始心平氣和的跟他聊聊他們之間的感情，聊到最後，他突然給我爆出一句，比起妳姐，我比較喜歡妳。」她聽了很傻眼，並詢問他原因。男方回，她的個性比較活潑可愛，也很特別。

原PO表示，「我很直接的問他是臉嗎？還是身材？他就不說話了，他想了一下，開始說上次他來我家住的時候，他們睡我房間，然後我跑去睡我另外一個姐姐的房間，我姐叫他叫我起床，所以他就進來房間，但當他看到我睡的姿勢的時候，對我有了想法，從那之後，他會一直想到我，連跟我姐發生某些事情的時候也會想到我。」聽完後原PO傻眼，「我回到家，開始思考是我的問題嗎？是我太靠近他嗎，是我害他們分手的嗎，但又好像不是我的問題。」

此文曝光後，網友紛紛留言「他就只是個約砲仔，假戀愛真騙砲」、「看一眼睡姿就想色色，是這男的有問題」、「簡單來說，他想讓您當小三，如果被您姐發現，他可以說是您主動的，在您姐面前肯定是另一種說法」、「他想吃姐妹丼」、「保護好自己啊啊啊，有夠噁」。

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